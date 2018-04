Der mentale Zustand des amerikanischen Präsidenten muss Anlass zur Besorgnis geben. Sein Wutausbruch vor laufender Kamera über die Razzien in den Privat- und Geschäftsräumen seines persönlichen Anwalts Michael Cohen, zeigt, wie wenig sich Donald Trump unter Kontrolle hat. Grund, nervös zu sein, hat der Präsident allemal. Die Razzia gegen Cohen überschreitet seine Schmerzschwelle. Kaum jemand verfügt über mehr Insider-Informationen als sein „Mann für alle Fälle“.

Klugerweise überließ es Sonderermittler Robert Mueller seinen Kollegen von der Staatsanwalt in New York, gegen Cohen vorzugehen. Damit macht er sich unangreifbar, während er trotzdem Zugriff auf die Ermittlungsergebnisse haben wird. Sowohl der von Trump persönlich eingesetzte Bundesanwalt in New York als auch der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein stimmten den Razzien ausdrücklich zu. Es muss also ein begründeter Verdacht auf schwerwiegende Straftaten und die Sorge vor Beweisvernichtung bestehen, damit bei dem Privatanwalt des US-Präsidenten ein Durchsuchungsbefehl erteilt wird. Wie in einem Mafia-Verfahren kreisen die Ermittler Trump immer weiter ein.