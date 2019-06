In der Abitur-Zeitung gab Andrea Nahles als Berufswunsch „Bundeskanzlerin oder Hausfrau“ an. (Wolfgang Kumm/dpa)

Existenzielle Sorgen wird sich Andrea Nahles kaum machen müssen. Ihre beruflichen Pläne haben vor der Bremen- und der Europa-Wahl zwar ziemlich anders ausgesehen, aber ganz ohne Einkünfte wird sie nicht dastehen – nicht in absehbarer Zeit. Die Sozialdemokratin hat ihre Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzende abgegeben, ihr Bundestagsmandat soll folgen. Anschließend steht ihr Übergangsgeld zu, für 14 Monate.

Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ hörte sich deshalb bei Headhuntern um, was aus einer Berufspolitikerin wie Nahles noch werden könnte. Überschrift: „Sie wäre eine wunderbare Lehrerin.“ In der freien Wirtschaft haben es Parteigewächse laut den Personalagenturen eher schwer, und das ist Nahles: Die 48-Jährige hat bislang fast ausschließlich für die und von der SPD gelebt, nicht nur ideell, sondern auch materiell. Im Alter von 18 Jahren trat sie in die Partei ein, fühlte sich schnell heimisch und machte Karriere.

Das ist nicht ungewöhnlich. Die Bundesminister Hubertus Heil und Heiko Maas (beide SPD) sowie Andreas Scheuer (CSU) blicken auf ähnliche Laufbahnen zurück. Je früher Parteimitglieder den Weg in ein bezahltes Amt finden, desto seltener lösen sie sich freiwillig wieder aus der Politik. Sie empfehlen sich für größere Aufgaben, werden im Netzwerk versorgt oder richten es sich da ein, wo sie ihr gutes Auskommen haben – mit einem Abgeordnetenmandat oder in einer Parteizentrale, mit einer Position irgendwo im großen Parteiapparat als Büroleiterin oder Referent.

Selbst wenn alles danach aussieht, als denke Carsten Sieling nicht daran, einem anderen Sozialdemokraten den Vortritt ins Bürgermeisterbüro zu lassen – entschiede er sich anders, läge es für ihn nahe, seine Arbeitskraft weiterhin der Politik zur Verfügung zu stellen. Sieling hat zwar auch in Institutionen wie der Uni und der Arbeitnehmerkammer Erfahrungen gesammelt, doch es ist das politische Geschäft mit seinen besonderen Strukturen und Spielregeln, das er so gut kennt wie ein Geschäftsführer seine Firma.

Mit Haut und Herz, Hirn und Haar

Wer wollte sich das noch zunutze machen, außer einer Partei? Welche spezifischen Fähigkeiten erwerben Politiker, die sie für andere Tätigkeiten empfehlen? Überzeugungskraft, Anpassungs- und Leidensfähigkeit, strategisches Geschick, Menschenkenntnis und Geduld mögen erfolgreiche Menschen innerhalb und außerhalb der Politik gemein haben. Aber fachpolitische Kenntnisse für die Theorie von Bundestagsdebatten unterscheiden sich doch sehr von dem, was in Betrieben in der Praxis angewandt wird.

Ungeachtet der trüben Aussichten für Aussteiger, standen die Chancen, als Berufspolitiker Karriere zu machen, nie besser als heute. Selbst die Politik leidet mittlerweile unter einem gewissen Fachkräftemangel. So erklärt sich, dass der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit geschickter Eigenwerbung in Form einer gezielten Provokation bereits als Kanzlerkandidat von morgen gehandelt wird. Der demografische Wandel, der Mitgliederschwund sowie die wachsende Scheu, sich mit einer Organisation gemein zu machen, verkürzen den Weg an die Fleischtöpfe der Macht.

Der politische Betrieb verschluckt die Menschen ganz, mit Haut und Herz, Hirn und Haar. Das liegt auch daran, dass die meisten entlohnten Posten wenig Zeit lassen, sich anderweitig zu orientieren. Teilzeitparlamente wie die Bremische Bürgerschaft bilden eine Ausnahme, obgleich Abgeordnete mit Tätigkeiten außerhalb des Staatsdiensts oft über die Unvereinbarkeit von Politik und Beruf klagen. Dabei erhoffen sich Wähler Bodenhaftung: Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der „Bild“ befürworteten 90 Prozent der Befragten für Politiker ein berufliches Vorleben in einem buchstäblich bürgerlichen Beruf.

Ein Ausstieg mag schmerzhaft, kann aber auch befreiend sein: Berufspolitiker, ob in Brüssel, Berlin oder Bremen, genießen entgegen Vorurteilen nicht nur Privilegien. Unter Parteifreunden verstecken sich Feinde, das Image ist mies, die Tage sind lang, Journalisten grob und Wähler anspruchsvoll. Nur im Fußballstadion gibt es ähnlich viele Menschen, die vom Seitenrand klug schnacken, sich aber selbst nicht aufs Feld wagen (können).

In der Abitur-Zeitung gab Andrea Nahles als Berufswunsch „Bundeskanzlerin oder Hausfrau“ an. Aus Ersterem wird nichts mehr, aus Letzterem auch nicht – im „Tagesspiegel“ stellte Nahles klar: „Hey, das war ein Witz.“ Ein ganz neues Leben als Quereinsteigerin wäre möglich. Vor allem an Berufsschulen sind Akademiker mit Lebenserfahrung willkommen.