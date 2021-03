Plakate in Bagdad heißen Papst Franziskus willkommen. (Ameer Al Mohammedaw/dpa)

Auf dem Mittelstreifen der Straßen im Bagdader Stadtviertel Karrada am linken Tigrisufer hängen große Poster, die den Besuch des Papstes in der irakischen Hauptstadt ankündigen. Franziskus hängt dort, wo sonst für Waren und Dienstleistungen geworben wird. Milde lächelnd blickt der Pontifex auf die Autokolonnen herunter, drapiert mit der Fahne Iraks und des Vatikans. An diesem Freitag wird zum ersten Mal ein Papst am Flughafen in Bagdad eintreffen, Franziskus wird das Zweistromland drei Tage lang besuchen. Die Freude darüber soll sichtbar sein.

Denn der Irak ist nicht irgendein Land, das das Oberhaupt der katholischen Kirche besucht. Es ist wohl eine der gefährlichsten Missionen während seiner bisher achtjährigen Amtszeit. Noch am Mittwoch wurden zehn Raketen auf eine Militärbasis in Bagdads Nachbarprovinz Anbar abgefeuert, wo sich auch amerikanische und dänische Soldaten aufhielten. Und in Erbil, im kurdischen Norden des Landes, wo der Papst am Sonntag im Fußballstadion eine Messe lesen wird, wurde vor zwei Wochen der Flughafen ebenfalls mit Katjuscha-Raketen beschossen.

Terrormiliz IS verübt wieder vermehrt Anschläge

Obwohl die derzeitigen Angriffe ausnahmslos den Amerikanern gelten, die für die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani und eines irakischen Kommandanten der Schiitenmilizen büßen sollen, kann man den Irak nicht als sicher bezeichnen, zumal auch die sunnitische Terrormiliz IS im Norden wieder vermehrt von sich reden macht. Für den Doppelanschlag auf einem Markt in Bagdad Ende Januar, unweit der nun geschmückten Straßen von Karrada, wo sich die Vatikan-Botschaft befindet, zeichnete der IS verantwortlich.

Und dann sind da noch Corona und die britische Mutante, die auch im Irak die Infektionszahlen nach oben schnellen lässt. Doch der Papst hat sich entschieden zu kommen, trotz und vielleicht auch gerade wegen der Probleme, die es gibt. Dies ließ er am Mittwoch offiziell mitteilen. Er ist keiner, der sich wegducken will. Die irakische Regierung hat während der Zeit des Besuches nun eine komplette Ausgangssperre verhängt. Man muss eine Genehmigung beantragen, um dabei sein zu dürfen.

Ethnische und religiöse Vielfalt im Zweistromland

„Franziskus möchte mittendrin sein“, begründet der Erzbischof von Basra, Habib Jajou, die Entscheidung des Papstes, „möchte den Christen Mut machen in diesen schweren Zeiten." Das Zweistromland ist ein unvergleichliches Mosaik ethnischer und religiöser Vielfalt. Neben Schiiten, Sunniten und Christen unterschiedlicher Konfessionen leben im Irak noch Mandäer, Shabak und Jesiden.

Jajou ist Chaldäer – die größte Gruppe der christlichen Minderheit. Doch die Vielfalt im Irak ist in Gefahr. „Ich kann es keinem Christen verdenken, wenn er das Land verlassen will“, sagt der Bischof. „Und das wollen derzeit fast alle.“ Das, was seit 2003, seit dem Einmarsch der Amerikaner und Briten hier passiere, komme einer Katastrophe gleich. Damals zählte man noch etwa 1,2 Millionen Christen im Zweistromland, jetzt seien es nicht mal mehr 300.000. Ein Viertel also. Seine Diözese hat gerade einmal 350 christliche Familien, wobei Basra nach Mossul einst die Stadt mit dem höchsten Anteil an Christen war. Die Südmetropole verzeichnet heute mehr als vier Millionen Einwohner und ist damit nach Bagdad die zweitgrößte Stadt im Irak.

Christen wurden mehrfach vertrieben

Wie keine andere Minderheit sind die Christen in der jüngsten Geschichte Iraks gleich zweimal zur Zielscheibe islamischer Extremisten geworden. 2006 waren es die sunnitischen Al-Kaida-Terrorristen, die die Christen zum Verlassen der Stadt Mossul zwangen. Acht Jahre später war es der IS, der sie abermals vertrieb. Dazwischen liegen Erschießungen von Christen auf offener Straße, die Entführung ihres Bischofs, die Enthauptung von Priestern, die Vergewaltigung von Frauen. Die Angst, auch ein drittes Mal zur Zielscheibe der nicht enden wollenden Konflikte im Irak zu werden, ist groß.

Der Besuch des Papstes soll Linderung bringen, so die Hoffnung. Die irakische Regierung weiß um die Dramatik der Situation. Wenn die Christen gehen, verliert das Land seine Identität. Deshalb reiste Präsident Barham Saleh Ende November 2018 nach Rom und lud den Papst in den Irak ein.