Was geht in den Köpfen von Menschen vor, die einen Mann halb totschlagen, weil sie glauben, in ihm einen Pädophilen aus einem Fernsehbeitrag wiederzuerkennen? Die Gruppe, die über einen 50-Jährigen aus Marßel hergefallen ist, hat offenbar jegliches Maß und – was vielleicht genauso erschreckend ist – jegliches Vertrauen in unseren Rechtsstaat verloren. Sie nehmen das Recht selbst in die Hand und bestrafen blind vor Wut einen – laut Polizeiaussage – Unschuldigen.

Geklärt werden muss, was zu dieser Entgleisung geführt hat. Die Staatsanwaltschaft will den Beitrag des Privatsenders nun rechtlich überprüfen. Kann ein Fernsehbeitrag einen Fall von Selbstjustiz auslösen? Die Frage muss nach Marßel gestellt werden. Es geht aber nicht darum, zu überlegen, ob die Medien überhaupt über Straftaten berichten, sondern wie sie es tun. Mit sensiblen Themen muss Journalismus verantwortungsvoll umgehen.

Bei der Suche nach den Ursachen allein eine Fernsehsendung in den Fokus zu rücken, greift zu kurz. Es geht auch um den Verlust von Werten. In Marßel sind offenbar mehrere Faktoren zusammengekommen. Mangelndes Vertrauen ins Rechtssystem ist einer dieser Faktoren, das soziale Umfeld im ökonomisch benachteiligten Bezirk möglicherweise ein weiterer. Dazu kommt eine Gesellschaft, die eine zunehmende Verrohung in Sprache und Bildern in Kauf nimmt , ohne sich über die Folgen Gedanken zu machen.

Aufarbeitung ist notwendig. Egal aber, wie viele Gründe zur Selbstjustiz in Marßel geführt haben, keiner dieser Gründe kann eine Rechtfertigung sein.