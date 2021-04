In Mexiko sollen zunächst nur Menschen älter als 60 Jahre und aus dem Gesundheitswesen geimpft werden. Ein Fall von Impfschummelei im Land sorgte weltweit für Aufsehen. (Antonio Nava/dpa)

Mit weiß gefärbten Haaren und Augenbrauen, Maske und Gesichtsvisier haben zwei Männer ein Impfzentrum im Mexiko-Stadt betreten und damit Schlagzeilen gemacht: Die beiden Mexikaner im Alter von 30 und 35 Jahren hatten vorgetäuscht, Senioren zu sein und es so geschafft, sich eine Impfung gegen das Coronavirus zu erschummeln. Bis zu dem Zeitpunkt sind nur Menschen über 60 Jahren und Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitswesen immunisiert worden. Anhand der jung klingenden Stimme von einem der zwei ist die Scharade aufgefallen, das Vakzin hatten sie aber bereits erhalten. Nun müssen sie sich wegen Identitätsbetrug und Ausweisfälschung verantworten, wie der „Spiegel“ schreibt. In den meisten Ländern sind die Impfdosen noch knapp, sodass priorisiert werden muss. Doch immer wieder versuchen Menschen, diese Reihenfolge zu umgehen – indem sie sich widerrechtlich vordrängeln oder Impfangebote im Ausland wahrnehmen.

In der iranischen Stadt Abadan haben sich einige Funktionäre der Stadtverwaltung vorgedrängelt. Sie bekamen die eigentlich für Mitarbeiter der Müllabfuhr gedachten Vakzine. Berichten zufolge, sollen sie sich einige von ihnen dafür entsprechend verkleidet haben. Irans Gesundheitsminister forderte laut Medienberichten vergangenes Wochenende sofortige Entlassungen und rechtliche Schritte gegen alle in den Skandal verwickelte Funktionäre.

Ein kanadischer Casino-Chef und seine Frau hatten sich nach Informationen des „Guardian“ Impfdosen der indigenen Bevölkerung erschlichen: Sie flogen mit einem Privatjet aus Vancouver in das Territorium Yukon nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Alaska und gaben sich als lokale Motel-Besitzer aus. So hat das Millionärspaar Impfdosen erhalten, die eigentlich für die abgelegenen Gemeinschaften der Region vorgesehen waren. Der Kanadier ist mittlerweile von seinem Vorstandsposten zurückgetreten.

In Peru wurde eine Liste an Personen veröffentlicht, die sich bei den Impfungen vorgedrängelt haben. Auf ihr stehen 487 Namen, wie die Deutsche Welle berichtet – darunter der im Herbst wegen Korruption abgesetzte Präsident Martín Vizcarra und seine Frau, die Gesundheitsministerin und ihr Chauffeur sowie zwei Rektoren einer Universität. „Vacunagate“ haben die peruanischen Medien den Impfskandal getauft. In anderen südamerikanischen Staaten wird ebenfalls gegen ranghohe Politiker ermittelt.

Auch in Deutschland sind Fälle von Impfdrängeleien bekannt geworden, vor allem in Führungspositionen. Zwischenzeitlich wurde deswegen über Bußgelder diskutiert, mit einer Strafe von bis zu 25.000 Euro. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich für hohe Bußgelder ausgesprochen, sollte sich jemand bei Corona-Impfungen vordrängeln. Mittlerweile ist es um das Thema wieder still geworden.

Informationen der „Hamburger Morgenpost“ zufolge standen beispielsweise bei der Hamburger Blindenstiftung neben dem Pflegepersonal auch Verwandte und Bekannte der Geschäftsführung auf der Impfliste. Andere Fälle hat der Norddeutsche Rundfunk berichtet: So haben sich zum Beispiel im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg angeblich Klinikchefs bereits impfen lassen. Auch in anderen Bundesländern wurden Fälle gemeldet, in denen sich etwa Kommunalpolitiker, Geistliche und Polizisten haben vorzeitig impfen lassen. In vielen Fällen seien die Impfungen außerhalb der Priorisierungsliste damit begründet worden, dass es sich um übrig gebliebene Impfdosen gehandelt habe, die ansonsten hätten weggeworfen werden müssen.

Keine Vorkommnisse in Bremen bekannt

In Bremen sind bisher keine Fälle bekannt geworden. Durch die zentralen Einladungen durch die Impfzentren seien solche Impfdrängler in Bremen kaum möglich, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. "Einen Termin im Impfzentrum erhält ja nur, wer von uns einen Impfcode erhalten hat." Christoph Fox, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, sorgt sich auch bei den Ärztinnen und Ärzten nicht um Impfdrängler. "Auch die Praxen sind angehalten, sich an die Priorisierungsvorgaben vom Robert-Koch-Institut beziehungsweise der Ständigen Impfkommission zu halten." Fox geht davon aus, dass Personen, die versuchen sollten, sich einen Impftermin zu erschleichen, schnell aus den Praxen hinauskomplimentiert würden.

Statt Impfdrängler gibt es in Serbien Impftourismus: Das Land hat Ausländer eingeladen, sich im Balkanstaat impfen zu lassen. Ende März war bekannt geworden, dass eine Lieferung Astra-Zeneca-Impfstoff ablaufen würde, wenn er nicht schnell verimpft wird. In Serbien gibt es nämlich wenige Lagermöglichkeiten und die Nachfrage nach den Impfungen ist zuletzt abgeflaut. Besonders aus den Nachbarstaaten Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien sind in den vergangenen Wochen viele Menschen in die serbische Hauptstadt gereist, um sich immunisieren zu lassen. Auch Mitarbeiter des bosnischen Verfassungsgerichtes haben sich im Nachbarland impfen lassen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Denn während es in Serbien sehr einfach ist, eine Impfung zu bekommen, ist das in den Nachbarstaaten, die sich auf das Covax-Beschaffungssystem der WHO verlassen haben, kaum möglich.

So sind in Bosnien-Herzegowina erst so wenige Menschen geimpft worden, dass dies noch nicht einmal in der Statistik erscheint. Die serbische Regierung hingegen hat ein sehr effizientes und leicht zugängliches Impfmanagement aufgebaut. Auf dem Messegelände in Belgrad ist der Standort der größten Impfstraße. Wegen des Massenansturms von Auswärtigen muss man zuweilen ein paar Stunden warten. Am ersten Wochenende hatten sich mehr als 22.000 Ausländer impfen lassen, auch aus den Niederlanden, Österreich und Italien. Nach Informationen der Austria Press Agentur ist dieses Angebot wieder gestoppt worden und die Impfkampagne wieder auf die nationale Bevölkerung ausgerichtet.

Viele Infektionen trotz Impfstoff

Die Infektionslage ist in dem kleinen Balkanstaat mit sieben Millionen Einwohnern schlecht. Bislang haben fast 28 Prozent der serbischen Staatsbürger (Stand: 22. April) mindestens eine Teilimpfung bekommen, mehr als im EU-Schnitt von 20 Prozent. Dennoch ist die Infektionsrate sehr hoch.

Während sich Impfwillige aus dem Ausland in Serbien umsonst immunisieren lassen konnten, bietet ein norwegisches Reiseunternehmen Impfurlaube in Russland an. Ab 1999 Euro können sich Interessierte zwei Kurztrips im Abstand von 21 Tagen nach Moskau buchen – inklusive zwei Impftermine mit dem russischen Vakzin Sputnik V. Der Regierung könnten das ausländische Interesse gelegen kommen: Im eigenen Land liegt die Impfrate bei etwa sieben Prozent (Stand: 22. April).

In den meisten Ländern übersteigt die Nachfrage nach Impfungen weiterhin das Angebot. Doch nicht alle wollen sich an die Priorisierungsliste halten, die die gefährdetsten Menschen zuerst schützen will und ergaunern sich ihre Impfung – zur Not auch mit gefärbten Haaren oder Privatjet.

Zur Sache

Impfstoff für die Ärmsten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vergangenen April gemeinsam mit der Europäische Kommission und Frankreich die Initiative Covax ins Leben gerufen. Die Initiative setzt sich global für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus ein – unter der Prämisse, dass bei einem Wettbewerb um die Vakzine, vor allem die ärmsten Staaten leer ausgehen würden. Deutschland gehört zu den größten Geldgebern.

Das Programm soll sicherstellen, dass Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu Impfstoffen gegen das Virus erhalten, unabhängig ihrer finanziellen Situation. Länder mit höherem Einkommen erhalten auch Impfdosen über Covax. Bislang hat die UN-Initiative aber nur einen Bruchteil der geplanten Dosen ausliefern können. Bis Ende März waren laut WHO-Chef Tedros Adhano Ghebreyesus statt der geplanten 100 Millionen nur 38 Millionen verteilt worden.