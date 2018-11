Kevin Kühnert ist ein Kämpfer: Mit Verve hat er im Februar in der SPD die Kampagne gegen eine abermalige Große Koalition angeführt und sich nicht geknickt zurückgezogen, als dann doch zwei Drittel der Genoss(inn)en für eben dieses Bündnis stimmten. Im Gegenteil: Der 29-Jährige strotzt vor Selbstbewusstsein, hat mit seiner Eloquenz jederzeit die Aufmerksamkeit der Medien. Die letzte Juso-Chefin, die das von sich behaupten konnte, führt heute die Partei: Andrea Nahles.

Rebellion gegen das Partei-Establishment gehört zum Markenkern der Jusos. Aber Kühnert will mehr: Er will nicht bloß als begabter Unruhestifter wahrgenommen werden, sondern als Erneuerer, womöglich Retter seiner Partei. Beim Thema Hartz IV treibt er sie geradezu vor sich her: Er nennt das System unwürdig, vor allem für Kinder – Nahles schlägt eine Kindergrundsicherung vor, die nicht mehr angerechnet wird. Das ist wohl sozial, aber ist es auch innovativ? Kühnert, ein entschiedener Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens, will zudem einen „armutsfesten“ Mindestlohn und mehr Tarifverträge. Das ist Traditionspflege statt Erneuerung.