Bis zum Sommer wird er sein Ding noch durchziehen: Bundestrainer Joachim Löw. (Christian Charisius / dpa)

So manche Fernsehzuschauer werden sich in den nächsten Tagen verwundert die Augen reiben, wenn sie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft über den Bildschirm flimmern sehen. Was, die gibt es auch noch?

Deutschlands wichtigste Fußballmannschaft ist etwas in Vergessenheit geraten, was auch daran liegt, dass es zuletzt nicht viele Spiele gab, an die man sich gerne erinnern würde. Schon gar nicht an das bislang letzte. Vor 127 Tagen kassierte die Mannschaft von Joachim Löw eine 0:6-Niederlage in Spanien. Seither wurde sie nicht mehr gesehen.

Damals, im November, lehnte der Bundestrainer den Vorschlag seiner Chefs noch ab, nach der im Sommer anstehenden Europameisterschaft zurückzutreten. Inzwischen hat Löw eingesehen, dass er den Weg freimachen muss – mit dem feinen Unterschied, dass er sein Ausscheiden nach Turnierende als seine Idee verkündete.

So war er schon immer. Löw brauchte keine Corona-Krise, um in einer Blase zu leben. 14 Jahre lang konnte er tun und vor allem lassen, was er wollte. Durch seine Erfolge und sein Auftreten genoss er enormes Ansehen. Der Weltmeistertitel 2014 war die Krönung und die Rechtfertigung all seines Handelns.

Löw blieb auch deshalb ungewöhnlich lange im Amt, weil er eine intensive Beziehung zu den im Fußball einflussreichen Boulevardmedien pflegte. Das war zuletzt schwieriger geworden. Seine langjährigen Vertrauten dort gingen zwischenzeitlich in Rente, früher als er, auch das gehört zu Löws Geschichte. Große Veränderungen aber waren nie sein Ding. Das Ende dieser schützenden Seilschaften war deshalb logisch und wurde für alle erkennbar, als der Bundestrainer selbst sein Ausscheiden über die Medienkanäle des DFB verkündete. Dass eine so wichtige Nachricht vorher nicht exklusiv in der Boulevardpresse auftauchte, war 14 Jahre lang undenkbar.

Bevor der Ball in dieser Woche rollt, muss man sich kurz sortieren: Diese drei Länderspiele – am Donnerstag gegen Island, am Sonntag in Rumänien und am Mittwoch gegen Nordmazedonien – sind der Auftakt der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die im Winter 2022 in Katar stattfindet. Deutschland hat für diese WM noch keinen Trainer, weil Löw noch die Europameisterschaft macht, die in diesem Sommer die WM-Qualifikation unterbricht.

Mehr zum Thema WM-Qualifikation Neuers Teamauftrag: Geschenk für Löw - Kroos muss abreisen Die Ansprüche sind hoch: Das 0:6 von Spanien vergessen machen, sich gleich für die EM einspielen und dem Trainer einen tollen Abschluss bereiten. Doch schon vorm ersten ... mehr »

Auch der Ort der Länderspiele ist gewöhnungsbedürftig: Duisburg. Früher lief die Nationalmannschaft in den großen Stadien in München, Hamburg oder Dortmund auf. Nun spielt sie in der Schauinsland-Reisen-Arena, weil sich schon vor der Pandemie nicht mehr genügend Fans fanden, die ein größeres Stadion gefüllt hätten. Zu schlecht war der gebotene Fußball. Auch die TV-Quoten litten darunter, dass zu oft Randfiguren der Bundesliga-Klubs im deutschen Trikot aufliefen – und das in einem Wettbewerb namens Nations League, dessen Modus und Sinn kaum jemand verstand. Die gute Nachricht: Die Nations League ist vorbei, das 0:6-Debakel in Spanien war hier Tief- und Schlusspunkt zugleich.

Löw und seine Mannschaft müssen jetzt um jeden Fan kämpfen, um drei Monate vor der EM Euphorie zu entfachen. Nach drei Jahren eines mühsamen Neuaufbaus ist die Stimmung noch so fragil wie nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018. Dass die damals aussortierten Thomas Müller und Mats Hummels heute als Hoffnungsträger für die EM gelten, ist bezeichnend. Löw hält sich dazu verdächtig bedeckt.

Wer nach der EM von Löw übernimmt, ist so ungewiss wie der Ausgang des Turniers. Jürgen Klopp (FC Liverpool) oder Hansi Flick (FC Bayern) wären die großen Lösungen, sie sind derzeit aber nicht zu bekommen. Zur Ehrenrettung der übrigen Kandidaten wie Lothar Matthäus, Stefan Kuntz oder Ralf Rangnick sei erwähnt, dass Löw vor 14 Jahren auch nicht die Wunschlösung war.

In Duisburg spielt die Nationalelf in neuen Trikots, die rabenschwarz sind. Das trifft nicht nur die Stimmung recht gut, es soll vor allem an den Aufbruch bei der WM 2010 erinnern, als eine junge deutsche Mannschaft die Welt in solchen Trikots verzauberte. Vier Jahre später gewann sie in Brasilien den WM-Titel. Schwarz ist die Hoffnung, dass im Sommer, zu Löws Abschied, wieder in Schwarz-Rot-Gold gejubelt wird.