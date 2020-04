Boris Johnson nahm nach mehrwöchiger Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder auf und wandte sich am Montag vor seinem Regierungssitz an die Öffentlichkeit. (ROUSSEAU/DPA)

Boris Johnson hat sichtlich abgenommen und wirkte auch sonst noch körperlich etwas angeschlagen, als er sich am Montag erstmals nach seiner Covid-19-Erkrankung vor der Downing Street Nummer 10 ans britische Volk wandte. Wer allzu optimistische Töne vom britischen Premierminister erwartet hatte, wurde enttäuscht. Man befinde sich in einem Moment des „maximalen Risikos“, sagte der Regierungschef, die offiziell die Regierungsgeschäfte von seinem de-facto-Stellvertreter Dominic Raab übernahm.

Obwohl es Anzeichen gebe, „dass wir den Höhepunkt gerade überwinden“, dass man am Beginn eines „Gezeitenwechsels“ sei, weigerte sich der Premier, „all die Anstrengungen und Opfer einfach wegzuwerfen“ und die Beschränkungen zu früh zu lockern. Johnson äußerte zwar Verständnis für die „Ungeduld“ der Menschen. Eine zweite Infektionswelle müsse aber verhindert werden. Seit Tagen fordern Geschäftsinhaber und Unternehmer, aber auch Abgeordnete aus den eigenen konservativen Reihen, immer lauter eine Entspannung des strikten Lockdowns, der seit dem 23. März gilt – und noch bis mindestens 7. Mai andauert.

Die Briten dürfen ihre Wohnung nur für den Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente verlassen, Schulen sind genauso wie Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, geschlossen. Sport ist nur einmal am Tag und lediglich mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Würde man vorzeitig die Beschränkungen lockern, bestünde das Risiko, die Kontrolle zu verlieren, so der Premier. „Das würde nicht nur zu einer neuen Welle von Tod und Krankheit führen, sondern auch zu einem wirtschaftlichen Desaster.“ Einen Plan, wie die Regierung in den kommenden Wochen die Beschränkungen aufheben will, legte er nicht vor.

Stattdessen entschuldigte sich der Premier dafür, dass er länger von „seinem Schreibtisch“ weg war, als er es sich gewünscht habe. Als Johnson am 27. März bekannt gab, positiv auf Covid-19 getestet worden zu sein, lag die Zahl der Corona-Toten im Königreich bei 1019. Mittlerweile sind im Land mehr als 21 000 Menschen allein in den Krankenhäusern gestorben. Wie viele Briten in Pflegeheimen und zuhause ihr Leben verloren, ist bis heute unklar. Konservative Schätzungen gehen von rund 8000 zusätzlichen Opfern aus. Großbritannien könnte bezüglich der Sterbequote das von der Pandemie am schlimmsten betroffene Land in Europa werden, warnen Experten. Die Statistik schien Johnson auszublenden, auch wenn man sich seiner Ausführung zufolge mit der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert sehe. Es gebe viele Menschen, „die gerade auf unseren offenkundigen Erfolg blicken und sich zu fragen beginnen, ob jetzt die Zeit gekommen ist, lockerer mit den Distanz-Regeln umzugehen“, sagte Johnson.

Beobachter wunderten sich derweil, von welchem „offenkundigen Erfolg“ Johnson sprach. Dem Premier wird vorgeworfen, in der Krise zu spät gehandelt zu haben. Erst auf massiven Druck der Bevölkerung hin und deutlich später als andere Länder hatte er Ausgangsbeschränkungen und die Schließung von Schulen, Restaurants und Geschäften angeordnet. Auch Großveranstaltungen fanden noch statt, als in Italien, Deutschland oder Spanien bereits strenge Maßnahmen ergriffen wurden.

In der Kritik steht die konservative Regierung zudem, weil in Krankenhäusern und Pflegeheimen noch immer ein Mangel an Schutzausrüstung wie Masken und Kittel herrscht. Hinzu kommt, dass bis heute unzureichend getestet wird. Bis Ende April, so versprach Gesundheitsminister Matt Hancock, sollten 100 000 Covid-19-Tests pro Tag durchgeführt werden. Davon ist Großbritannien kurz vor Ablauf des Monats aber noch immer weit entfernt.