Ausländerfeindlich bepöbelt

Zuwanderer in Wismar krankenhausreif geprügelt

Ein 20-jähriger Zuwanderer ist in einem Park in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern krankenhausreif geprügelt worden.