Die Gesellschaft steht in Bezug auf die ärztliche Versorgung vor ernst zu nehmenden Herausforderungen. Es besteht eine zunehmende Ungleichverteilung von Ärzten. Ballungsgebiete sind über-, ländliche, strukturschwache Regionen unterversorgt. Es handelt sich um ein Phänomen, das auch in anderen Berufsgruppen beobachtet wird, das aber im Gesundheitssystem besonders problematisch ist. Schließlich liegt es im Interesse der Bevölkerung, die ärztliche Versorgung wohnortnah und zeitlich flexibel bereitzuhalten.

Zwangsmaßnahmen, wie die Einführung der von CDU/CSU und SPD vereinbarten Landarztquote, sind keine Lösung. Eine solche Quote ist reine Symbolpolitik und behebt keinesfalls die Probleme der fehlenden landärztlichen Versorgung. Bis zu zehn Prozent der Studienanfänger für eine bestimmte Spezialisierung wie die Facharztweiterbildung in der Allgemeinmedizin an einen bestimmten späteren Lebensort zu binden, stellt eine unverhältnismäßige Einschränkung der beruflichen Wahlmöglichkeiten und der persönlichen Entwicklung dar. Zudem ist mit einer Landarztquote nicht garantiert, dass die so Zugelassenen später auch tatsächlich in dem gewünschten Bereich tätig werden. Es wird immer Möglichkeiten geben, sich der Verpflichtung zu entziehen, und sei es unter Inkaufnahme einer Konventionalstrafe.

Gerade auf dem Land benötigen wir Ärzte, die sich aufgrund ihres Interesses am Fachgebiet und aufgrund passender Arbeitsbedingungen für ihren Beruf entscheiden und nicht, weil sie sonst keinen Medizinstudienplatz erhalten. Diese Vorabquote im Zulassungsverfahren wertet einerseits Allgemeinmediziner zu Ärzten zweiter Klasse ab, andererseits haben wir schon jetzt – und nicht erst in einigen Jahrzehnten – ein wachsendes Versorgungsproblem auf dem Land, das wir gemeinsam angehen müssen. Eine Quote, die mehr als 17 Jahre benötigt, um zu wirken, verfehlt ihr Ziel. Stattdessen benötigen wir eine Steigerung der Attraktivität der Arbeits- und Lebensbedingungen in unterversorgten Regionen. Die Weiterbildungsmöglichkeiten müssen ausgebaut und eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit ermöglicht werden. Auch die Digitalisierungs- und Forschungsoffensive der neuen Bundesregierung bietet konstruktive und zielführende Möglichkeiten, den ärztlichen Beruf auf dem Land für zukünftige Generationen attraktiver zu gestalten.

Statt einer Landarztquote befürworte ich eine breit aufgestellte Lehre, die im Verlauf des kompletten Studiums Interesse an landärztlicher Versorgung und dem Fachgebiet der Allgemeinmedizin weckt und diese bis zum Beginn der Facharztweiterbildung aufrechterhält.