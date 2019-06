Innenministerium bestätigt

Zwei Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt

Zwei sogenannte Eurofighter der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender "Ostseewelle".