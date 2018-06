Die Brexit-Gegner machen seit zwei Jahren mit zahlreichen Aktionen gegen den EU-Austritt mobil. Manche hoffen immer noch, dass es eine zweite Volksabstimmung geben wird. (dpa)

Während sie draußen vor dem Palast seit Stunden die alten Gemäuer anschreien und pfeifen und im Chor „Stop Brexit“ fordern; während sie mit EU- und Union-Jack-Flaggen wedeln und Plakate in den wolkenlosen Himmel strecken, mit denen sie ihr Land und ihre Zukunft zurückverlangen; während sie, die Rentner, Ingenieure, Feuerwehrleute und seit zwei Jahren auch so etwas wie wütende Bürger sind, mit Trillerpfeifen den dichten Verkehr vor Westminster zu übertönen versuchen, während diesen Minuten rückt das Vereinigte Königreich abermals ein Stück weiter weg vom Kontinent.

Denn drinnen im Palast, hinter der prächtigen Fassade im altehrwürdigen Unterhaus, lehnt das Parlament an diesem späten Nachmittag einen vom Oberhaus gestellten Änderungsantrag des Brexit-Gesetzes ab. Er hätte den Abgeordneten deutlich mehr Einfluss auf die Gespräche mit der EU verschafft, und die Presse prophezeite bereits den möglichen Sturz von Premierministerin Theresa May. Doch wie so oft auf der Insel: Es herrschte viel Lärm um sehr wenig. Kurz und schmerzlos der Sieg des Regierungskurses.

Die Rebellion der konservativen Europafreunde fiel aus, nachdem May ihnen in letzter Minute mündlich Zugeständnisse gemacht hatte. Bedeutender für die Parteichefin: Sie muss fortan keineswegs eine weichere Scheidung verhandeln, sondern darf am Plan eines radikalen Schnitts mit Brüssel, raus aus der Zollunion, raus aus dem gemeinsamen Binnenmarkt, festhalten – und damit „den Willen des Volkes“ umsetzen, wie May fast mantrahaft wiederholt.

Ein Teil dieses Volkes steht vor Westminster in europablauen T-Shirts und Erwartung eines politischen Wunders. Trevor Andrews gehört zu jenen 48,1 Prozent, die beim EU-Referendum vor zwei Jahren für den Verbleib gestimmt hatten. Zur Verliererseite, wenn man so will, wobei auf der Insel mittlerweile in Brexit-Fragen oft nicht mehr deutlich wird, wo denn nun das Siegen aufhört und die Niederlagen anfangen – Ansichtssache, wie alles dieser Tage.

Am 23. Juni 2016 war Andrews im Wahllokal überzeugt, er stünde auf der Seite der Gewinner. Dass der 48-Jährige knapp zwei Jahre später extra aus dem nordenglischen Leeds nach London reisen würde, um vor Westminster neongelbe Aufkleber zu verteilen mit der Aufschrift „Bollocks for Brexit“, die vornehm übersetzt den EU-Ausstieg als „totalen Schwachsinn“ bezeichnen, wäre ihm damals nicht in den Sinn gekommen.

Aber als er am Morgen des 24. Juni 2016 aufwachte, war die Welt eine andere. Seitdem kämpft der Engländer gegen den Brexit, will ihn stoppen mithilfe von Protestmärschen, sozialen Medien und Straßenständen. Die von ihm mitgegründete Kampagne „Leeds for Europe“ fordert, dass das Parlament ein weiteres Referendum durchsetzt mit zwei Wahlmöglichkeiten: Entweder ein Ja zum Deal, den die Regierung plant, bis Oktober mit Brüssel verhandelt zu haben. Oder der Verbleib in der EU. Trevor Andrews kneift die Augen zusammen, weiß, dass das derzeit so gut wie ausgeschlossen ist „Aber politisch kann alles passieren“, sagt er wie als Motivationsschub für sich selbst.

Tatsächlich zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituts Opinium, dass die Mehrheit der Briten eine zweite Volksabstimmung ablehnt – egal, welche Frage gestellt werden würde. Gleichzeitig haben sich in Bezug auf den Brexit die Meinungen kaum geändert. Die Nation ist gespalten wie vor zwei Jahren. Und das, obwohl zwei Drittel der Menschen laut einer Yougov-Erhebung der Ansicht sind, der Brexit komme schlecht voran. „Die Probleme beim Austrittsprozess haben sich bislang noch nicht in eine Unzufriedenheit über das Resultat übersetzt“, sagt Simon Usherwood, Politikprofessor an der University of Surrey.

Um einen EU-Ausstieg jetzt noch zu verhindern, müsste es einen Regierungswechsel geben, dazu abermals ein Referendum, um das ursprüngliche Ergebnis zu kippen. Aber all das würde einen gravierenden Umschwung in der öffentlichen Meinung erfordern. „Der Brexit passiert“, schlussfolgert der Politologe. Nur, wie die Briten am 29. März 2019 ausscheiden, ist noch völlig offen. Folgt dann die „Kernschmelze“, als die der schillernde Außenminister Boris Johnson die Möglichkeit eines ungeregelten Brexits bezeichnet hat?

Die „Sunday Times“ beschrieb erst kürzlich das drohende „Armageddon“ und verwies auf interne Papiere von Beamten. Der Hafen von Dover würde „an Tag eins kollabieren“, in den Supermärkten in Cornwall und Schottland wären innerhalb weniger Tage die Regale leer, und in den Krankenhäusern würden nach zwei Wochen die Medikamente knapp. Simon Usherwood hält das Szenario, ohne Handelsabkommen außerhalb der Gemeinschaft zu enden, definitiv für möglich.

"Ich will meinen Enkeln sagen können, dass ich es versucht habe"

Am wahrscheinlichsten sei es aber, dass das Königreich und die EU einen Deal vereinbaren, mithilfe dessen die ausgehandelten Übergangsregelungen verlängert werden, bis London weiß, was es will. „Ich denke, dass es noch eine lange Zeit brauchen wird, bis wir die finale Stufe der Beziehung zwischen EU und Großbritannien erreichen“, so Usherwood. Ein Albtraum für die Brexit-Fanatiker. Die jedoch verdrängen vor lauter Hurra-Patriotismus die Details der Herkulesaufgabe. Denn da kollidiert deren Ideologie zunehmend mit der Realität.

So steht etwa noch immer eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland aus, genauso wie ein detaillierter Plan für das Verhältnis zwischen der Union und dem Königreich, wenn die Briten den Club verlassen haben. Die Verhandlungen schleppen sich deshalb zäh dahin. Mittlerweile herrscht in der Wirtschafts- und Finanzwelt nicht mehr nur Verwirrung, sondern Frustration und Ernüchterung über die zerstrittene Regierung, die abgetauchte Opposition, über das Chaos und die Ungewissheit.

„Brexit – who the hell loves Brexit?“, knarzt es aus dem Lautsprecher neben der kleinen Bühne. Auf ihr steht eine Demonstrantin, die in Karaoke-Manier das auf den EU-Austritt umgemünzte Alice-Nachbarschaftslied singt. Gegenüber knipsen sich Touristen vor dem schwarzen Tor, hinter dem Theresa May in Nummer 10 Downing Street residiert.

Pennie Roberts schickt jeden Tag eine Postkarte an diese Adresse, von ihrem kleinen Dorf in der Grafschaft North Derbyshire in die Hauptstadt an die Premierministerin. Auf eine Antwort wartet die Rentnerin seit einem Jahr. „Niemand erklärt mir, warum wir unsere Aussichten, ob wirtschaftlich oder bezüglich unseres Einflusses in der Welt, beschädigen“, sagt sie. Auf dem Kopf trägt die 66-Jährige einen blauen Hut mit gelben Blumen, der an jenen von Königin Elizabeth II. erinnert, den das Staatsoberhaupt im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der Austrittsgesetze im Oberhaus auf hatte und mit dem sie für allerlei Spekulationen sorgte. Ein Anti-Brexit-Hut? Das Merchandising im europafreundlichen Lager freute sich über die royale Inspiration.

Roberts ist aus Protest nach London gereist, in ihrem Rucksack stecken Schlafsachen für die Nacht. Mit anderen hartgesottenen Demonstranten aus allen Ecken des Königreichs will sie auf dem Gehsteig vor dem Gerichtshof kampieren. Verrückt, wie ihre Familie sie nennt? „Ich will meinen Enkeln später sagen können, dass ich es zumindest versucht habe“, sagt die Britin. Ihre Urgroßtante gehörte der Suffragettenbewegung an, und die hätten schließlich auch nicht aufgegeben. „Was ist aus dem offenen, willkommen heißenden und anderen in der Not helfenden Land geworden?“

Doch trotz ihres Wunsches nach einem Exit vom Brexit fordert sie kein zweites Referendum, sondern Aktion vom mehrheitlich europafreundlichen Parlament. „Es sollte Mut zeigen und seinen Job machen.“ Aber ihre Hoffnung schwindet dahin, auch weil der Oppositionschef von Labour, der Altlinke Jeremy Corbyn, kaum Widerstand leistet. Die offizielle Position der Sozialdemokraten unterscheidet sich nicht groß von jener der Konservativen.

Carwyn Jones wirkt etwas frustriert darüber. Der Erste Minister von Wales hat an diesem Morgen am Londoner King‘s College zu einem Empfang geladen, will seinen Vorschlag für den bestmöglichen Ausstieg unterbreiten. Das Norwegen-Modell sei nicht perfekt, sagt der Labour-Politiker, aber ein Weg nach vorn. So würde das Königreich Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum werden. Nur, es wäre lediglich Befehlsempfänger ohne Mitspracherecht und müsste EU-Bürger ins Land lassen. Etliche Labour-Wähler wollten aber raus aus der Union, um Kontrolle über Immigration zu haben. Jones wird häufiger vorgeworfen, er akzeptiere die Demokratie nicht, den „Willen des Volks“, wie es so schön heißt. Doch er respektiere das Ergebnis des Referendums, betont er. „Ich will den Brexit nicht stoppen“. Ihm gehe es darum, „einen harten, verrückten Brexit“ aufzuhalten.

Das Problem in Brexit-Britannien: Die Proeuropäer sind, genauso wie das Anti-EU-Lager, uneins. Soll das Norwegen-Modell als Vorbild fungieren? Soll das Königreich aus dem Binnenmarkt ausscheiden, aber in der Zollunion bleiben? Soll in einem erneuten Referendum über den Deal abgestimmt werden? Die zahlreichen Gruppen, Parteiflügel und Organisationen kämpfen für jeweils unterschiedliche Dinge – auf beiden Seiten.

Anti-Brexit-Aktivist Trevor Andrews aus Leeds zeigt auf den Westminster-Palast, der in der Abendsonne fast golden glänzt. „Politisch kann alles passieren“, sagt er. Er ist frustriert darüber, wie die Dinge derzeit laufen. Dann packt er seine Flaggen und Aufkleber wieder ein. Es geht zurück nach Leeds – bis zum 23. Juni. Zum Jahrestag soll in London der größte pro-europäische Marsch seit dem Referendum stattfinden.

Zur Sache

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus droht im Falle eines harten Brexits ohne Abkommen mit dem Teilrückzug aus Großbritannien. „Einfach ausgedrückt gefährdet ein Szenario ohne Deal direkt die Zukunft von Airbus im Vereinigten Königreich“, teilte Airbus-Chef Tom Enders mit. Falls das Land im März 2019 ohne Abkommen aus der EU aussteige und damit im kommenden Jahr Binnenmarkt und Zollunion sofort und ohne Übergangsphase verlasse, würde dies laut Airbus zu einer „schweren Störung und Unterbrechung“ der Produktion führen.

„Dieses Szenario würde Airbus dazu zwingen, seine Investitionen im Vereinigten Königreich und seinen langfristigen Fußabdruck im Land zu überdenken“, teilte das Unternehmen mit. Die Erklärung wurde in Großbritannien von Gewerkschaften, der Opposition und EU-Befürwortern mit Bestürzung aufgenommen. Airbus hat seinen Hauptsitz im französischen Toulouse und beschäftigt in Großbritannien 14 000 Mitarbeiter an 25 Standorten, an seiner britischen Zuliefererkette hängen 110 000 Jobs.