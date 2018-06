Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich auf Basis von "inoffiziellen Ergebnissen" schon zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. (dpa)

Nach Auszählung fast aller Stimmen der Türkei-Wahlen hat sich der alte Sinnspruch wieder bewahrheitet: Wie sehr sich alle auch anstrengen, am Ende gewinnt immer Erdogan. Eines muss man dem Meister der türkischen Politik lassen: Mag er auch müde und ausgebrannt wirken, mag er nur mit Täuschung, massiver Medienpropaganda und Gewalt ans Ziel gekommen sein – falls es keinen Volksaufstand gibt, kann er jetzt seine Präsidialdiktatur errichten.

Die Opposition ihrerseits kann mit dem Ergebnis durchaus leben. Der sozialdemokratische Herausforderer Muharrem Ince hat mit 31 Prozent fast zehn Punkte mehr geholt als seine Partei. Sogar die Kurdenpartei HDP ist aufgrund linker Leihstimmen wieder ins Parlament gekommen.

Dass die Opposition dennoch nicht die Parlamentsmehrheit gewinnt und ein Gegengewicht zu Erdogan bilden kann, liegt an der großen Überraschung dieser Wahl, von der niemand glaubt, dass sie mit rechten Dingen zuging: der Einzug der rechtsextremen, mit Erdogan verbündeten MHP. Wie lässt sich ihre Auferstehung aus dem tiefen Umfragekeller erklären? Das wird eine der vielen Fragen sein, die sich an diese an Seltsamkeiten reiche Wahl knüpfen werden.