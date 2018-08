Die Schulden des deutschen Staates sind erstmals seit Jahren unter die – immer noch viel zu hohe – Marke von zwei Billionen Euro gesunken. Selbst den ehemals klammen Bundesländern ist es überwiegend gelungen, ihre Schuldenberge verkleinert– darunter auch Bremen und Niedersachsen. Die brummende Konjunkturlage, sprudelnde Steuereinnahmen und ein historisch tiefes Zinsniveau machen dies möglich. Deutschland schwimmt im Geld.

Also, alles prima? Nicht unbedingt. Eine gute Kassenlage weckt Begehrlichkeiten – im Bund, im Land, genauso wie in der Kommune. Und gibt es einen Effekt, den man aus dem ganz normalen Leben kennt: Zu Beginn des Monats sitzt das Geld lockerer als am Ende. Das ist in der Politik nicht viel anders, nur die Zeiträume sind erheblich größer. Beispiel Bund: Die Große Koalition und ihr roter Kassenwart Olaf Scholz stecken viel Geld in zweifelhafte Projekte wie Mütterrente, Baukindergeld oder Soli-Abbau. Die Groko unterliegt der alten Versuchung, in guten Zeiten das Geld unters Volk zu bringen.

Doch sie spart an der Zukunft. Schwarz-Rot plant keine Investitionsoffensive, um Deutschland etwa in den Bereichen Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung nach vorn zu bringen. Auch ein konsequenter Schuldenabbau ist in Scholz‘ langfristiger Finanzplanung bis 2022 nicht vorgesehen. Dabei wäre das endlich mal ein Schritt hin zu mehr Chancengerechtigkeit zwischen den Generationen.

Die Politik der schwarze Null, die der Finanzminister bis 2022 fortschreiben will, bedeutet lediglich die Zielsetzung, keine neuen Schulden zu machen. Und wenn die Zeiten wieder schlechter ­werden? Dann sorgt die Ausgabenpolitik der Groko dafür, dass die zu stopfenden Löcher viel größer sein werden. „Haushalte ruiniert man in guten Zeiten“, ­lautet ein Merksatz. Nicht zuletzt das Land Bremen weiß davon ein Lied zu singen.