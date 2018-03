Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Ernennung der neuen Minister durch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. (imago)

Sie sind ewige Talente, ambitionierte Newcomer oder verdiente Parteisoldaten – die Parlamentarischen Staatssekretäre. Sie bilden quasi die zweite Reihe der Regierung, auch wenn sie ihr streng formal gar nicht angehören. Sie sind wichtig, damit es in einem Ministerium rund läuft – sofern ihr Chef sie gewähren lässt. Sobald die Posten in der ersten Reihe – also die Ministerämter – vergeben sind, steigt die Spannung in den Regierungsparteien, welche Abgeordneten den Sprung in die wesentlich höhere Gehaltsklasse nebst Dienstwagen schaffen. Und auch in den Landesverbänden pflegt man dann genau hinzuschauen, schließlich gilt der Regionalproporz.

Gleich 28 Parlamentarische Staatssekretäre und sieben Staatsminister hat sich die neue Große Koalition gegönnt – ein fragwürdiger Rekord, meint der Bund der Steuerzahler. Einige Polit-Promis sind darunter: Dorothee Bär (CSU), zuständig für Digitales; Ex-CDU-General Peter Tauber, der als Oberleutnant der Reserve nun im Verteidigungsministerium dient; Michelle Müntefering (SPD), bei der Name und Partei kein Zufall sind.

Weniger bekannt sind die „Parlamentarischen“ aus Niedersachsen: Enak Ferlemann aus Cuxhaven (Verkehr, CDU), Maria Flachsbarth (Entwicklung), Hendrik Hoppenstedt (Kanzleramt, alle CDU) und die Sozialdemokratin Caren Marks (Familie). Zusammen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellt Niedersachsen nur noch sechs Köpfe der erweiterten Regierungsmannschaft.

Vor allem die niedersächsische SPD ist bei den Posten schlecht weggekommen – obwohl sie bei der Landtagswahl 2017 mit 36,9 Prozent ein für die heutige Sozialdemokratie traumhaftes Ergebnis erreichte. Dumm gelaufen ist es auch für Bremen. Insgesamt 15 Jahre lang war CDU-Mann Bernd Neumann das Bremer Gesicht in der Regierung, zuletzt als Kulturstaatsminister.

Niedersachsen hat an Bedeutung verloren

In der vergangenen Legislaturperiode vertrat SPD-Urgestein Uwe Beckmeyer als Wirtschafts-Staatssekretär die Belange der Küstenländer. In der neuen Regierung fehlt nun ein Bremer Horchposten. Schwacher Trost: Mit Ulrich Nußbaum als beamteter Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sitzt zumindest ein Mann in der Hauptstadt, der als früherer Senator immer noch seine Verbindungen nach Bremen und Bremerhaven pflegt.

Niedersachsen und Bremen kannten schon bessere Zeiten. In der Regierung Merkel III (2013-2017) stellten beide Länder zusammen drei Minister (von der Leyen, Johanna Wanka, Sigmar Gabriel) und gleich fünf Staatssekretäre. Noch einflussreicher waren sie 2009 bis 2013 unter Schwarz-Gelb: vier Minister (von der Leyen, Neumann, Philipp Rösler, zeitweise Wanka), vier Staatssekretäre.

Gar nicht zurückdenken mag man an die Zeit, als mit Gerhard Schröder, Christian Wulff und Jürgen Trittin gleich drei Nordlichter die Bundespolitik prägten. Im Vergleich zu Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hat Niedersachsen deutlich an Bedeutung verloren. Insgesamt sitzt der Norden in Berlin nur noch in der zweiten Reihe.

norbert.holst(at)weser-kurier.de