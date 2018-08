Als Dietmar Woidke im August 2013 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war die Welt für Brandenburgs Sozialdemokraten noch im Lot. Fünf Jahre später von einer Schieflage zu sprechen, wäre noch untertrieben. Nach fast drei Jahrzehnten ununterbrochen an der Macht scheint es so, als habe die SPD das Regieren verlernt. Die große Kreis­reform, das wichtigste Projekt der Legislaturperiode, musste abgesagt werden, die Bundestagswahl ging krachend verloren: dritter Platz hinter CDU und AfD. Auch bei den Landratswahlen in diesem Jahr hagelte es etliche Niederlagen. Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt/Oder stellte die selbst ernannte „Brandenburg-Partei“ einen Kandidaten auf, der nur auf blamable fünf Prozent kam. Und in einem Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Es könnte sein, dass die SPD erstmals nicht den Regierungschef stellt.

Dabei galt das Land, in dem es schon in der Hymne heißt, „Steige hoch, du roter Adler“, als die Herzkammer der Sozialdemokratie im Osten. Seit 1990 hat die SPD alle Landtagswahlen gewonnen und stellte mit den überaus populären Landesvätern Manfred Stolpe und Matthias Platzeck und dem jetzigen Amtsinhaber Woidke ununterbrochen den Ministerpräsidenten. Und heute: In den aktuellen Umfragen liegt sie mit mageren 23 Prozent gleichauf mit der CDU; die AfD folgt mit 22 und der Koalitionspartner Linke mit 17 Prozent. Von den kleineren Parteien kommen derzeit nur die Grünen (sieben Prozent) sicher ins Parlament. Wäre die aktuelle Stimmung auch das Wahlergebnis, hätte kein Zwei-Parteienbündnis eine Regierungsmehrheit; vielmehr wäre dann eine Koalition von drei Parteien notwendig.

Die fast drei Jahrzehnte an der Macht haben in der SPD zu personeller Auszehrung, Verschleiß und handwerklichen Fehlern geführt, die auch mit einer Arroganz der Macht zu erklären sind. In der Bevölkerung ist jedenfalls inzwischen Ernüchterung und Enttäuschung eingekehrt. Nicht wenige Sozis lasten das historische Tief aber auch Landeschef Woidke an. In der Partei wächst seit Monaten die Unzufriedenheit und Unsicherheit. Der Regierungschef aber bleibt cool. Er räumt zwar einen massiven Vertrauensverlust ein; grundsätzlich lässt es Woidke aber lieber ruhig und sachlich angehen. Viel zu ruhig in dieser Lage.

Gerade sind Krebspatienten in ganz Deutschland durch die mangelhafte Kontrolle Brandenburger Behörden möglicherweise unwirksame Präparate für die Chemotherapie verabreicht worden. Hinweise auf Korruption im Amt gibt es nicht, weshalb die Verantwortung für die Arzneimittelaufsicht allein bei Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) liegt. Zu dem seit Wochen schwelenden Skandal äußerte sich der Ministerpräsident erst mit großer Verspätung. Aber ein Machtwort blieb aus; allerdings ging Woidke jetzt auf erkennbare Distanz zu Golze. Zwar ist die Lage für ihn nicht unkompliziert, weil die bisherige Hoffnungsträgerin des Koalitionspartners nicht nur Co-Landeschefin ist, sondern auch Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2019 werden sollte. Doch seine jüngste Forderung nach lückenloser Aufklärung fällt eher in die Kategorie Selbstverständlichkeit.

Kämpferisch erleben die Brandenburger ihren Regierungschef, der in der Lausitz geboren wurde und dort nach wie vor lebt, wenn es um einen möglichst sanften Ausstieg aus der Braunkohle geht. Tatsächlich würde ein schneller Abschied von dem Klimakiller Nummer eins die Lausitz im Vergleich zum rheinischen Revier viel härter treffen. Doch in den meisten anderen Regionen des großen Flächenlandes lässt sich mit diesem Engagement kaum ein Trostpreis gewinnen, denn dort wird längst auf Sonne und Wind gesetzt ‒ und zwar in großem Stil.

Woidke ist kein Menschenfischer wie Platzeck. Aber er findet durchaus noch den Draht zu eher konservativ-unaufgeregten Märkern. Die Erosion der SPD allein an ihm festzumachen, wäre falsch. Denn die Flüchtlingskrise, das Erstarken der AfD mit ihrem Potsdamer Vormann Alexander Gauland, die Kriminalitätsprobleme in der Grenzregion zu Polen, die zunehmende Verödung des ländlichen Raums jenseits des prosperierenden Speckgürtels um Berlin und Potsdam – all dies hat den Niedergang beschleunigt.

Doch von Woidke wird es abhängen, ob dieser Prozess zumindest gestoppt werden kann. Er wird sich um die Brandenburger kümmern müssen ‒ mit Leidenschaft, mit Mut, mit Ideen. Er muss in den nächsten Monaten Antworten finden auf Fragen der Sicherheit, Versorgung, Mobilität, Agrar- und Energiewende. Ansonsten scheren sich immer weniger Märker um die SPD.