"Das große C bei der CDU war immer ein Dach, um sehr, sehr unterschiedliche Menschen zu sammeln.“ So hat der Historiker Frank Bösch im vergangenen Sommer den Markenkern der Christlich Demokratischen Union Deutschlands beschrieben. Bei Gründung der Partei im Jahr 1945 sei es der Anspruch gewesen, die Partei aller Christen zu sein, erklärte Bösch in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Und da sich damals der ganz überwiegende Teil der Deutschen als Christinnen und Christen verstanden hat, war das C die Basis für jedermann.

Heute, ein Dreivierteljahrhundert später, schreiben wir das globalisierte Zeitalter. Religionen werden wahlweise überhöht oder gering geschätzt. Doch die Unionsparteien CDU und CSU stehen nach wie vor unter ihrem C-Dach. In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm aus dem Jahr 2017 ist dieses Selbstverständnis ganz weit vorne festgeschrieben: „CDU und CSU verbindet das christliche Menschenbild, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und die Würde des Menschen unantastbar ist.“

Das hinter dem Land liegende Jahr der Pandemie bot reichlich Gelegenheit, diese Sicht zu hinterfragen. In der vergangenen Woche zum Beispiel hatten Bund und Länder die christlichen Kirchen gebeten, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Die Spitzen der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland hatten darauf überrascht bis verärgert reagiert. Das Ganze wurde dann schnell wieder gekippt. Doch die Irritation über eine von der CDU geführte Bundesregierung, die mal eben die Gottesdienste absagen will, bleibt. Wie wichtig, wie verbindend ist es noch, das C?

Elisabeth Motschmanns Antwort kommt prompt: „Sehr, sehr wichtig.“ Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete ist studierte Religionspädagogin. In ihrer Partei ist sie Mitglied im Evangelischen Arbeitskreis. Die Ehefrau von Jens Motsch­mann, dem langjährigen Pfarrer der St.-Martini-Kirche, sagt, sie sei „sehr glücklich“, dass die sogenannte Osterruhe zurückgenommen worden ist. „Das war ja eine Bitte, kein Muss.“ Dass Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten überhaupt auf die Idee gekommen waren, die Ostergottesdienste abzusagen, findet sie durchaus „problematisch – das sind schließlich die höchsten Feiertage der Christenheit“.

Sie selbst hat sich rechtzeitig für den Ostergottesdienst angemeldet, mit Abstand, Hygienekonzept und ohne Gesang. Ein Gottesdienst, sagt sie, könne gerade in schweren Zeiten wie ­diesen so vieles sein: Trost, Zuversicht, Besinnung. Motschmann sagt: „Das C steht für die Werte, die für unsere Gesellschaft wichtig sind.“

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine aktuelle Studie. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat ermittelt, dass Religiosität und Wahlverhalten eng zusammenhängen – aber nicht so, wie sich die Partei dies wohl wünschen würde. Je öfter nämlich Bürgerinnen und Bürger zur Kirche gehen, desto höher ist deren Neigung, die CDU zu wählen. Doch ist der Anteil der Kirchgänger sowohl innerhalb der Gesamtbevölkerung als auch unter der CDU-Anhängerschaft rückläufig: Die Mehrheit geht selten bis nie zur Kirche. Hier klafft offensichtlich eine Lücke zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.

"Der liebe Gott hat

in den Zeiten von Corona

nichts dagegen,

dass in Gottesdiensten

Masken getragen werden."

Der CDU-Altvordere Wolfgang Bosbach ist sicher, „dass der liebe Gott in den Zeiten von Corona nichts dagegen hat, dass in Gottesdiensten Masken getragen, Abstand gehalten und auf Chorgesang verzichtet wird“. Der 68 Jahre alte Ka­tholik war bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit seiner kritischen Haltung gegenüber dem Islam in Deutschland machte er häufig von sich reden. Auf dem Höhepunkt der Geflüchtetenkrise 2015 erklärte der CDU-Innenexperte etwa, die Aufnahmekapazität der Bundesrepublik sei „nicht unbegrenzt“.

Heute sagt er dem WESER-­KURIER, die CDU verstehe „Politik auf der Basis des christlichen Menschenbildes als Auftrag“. Alle Entscheidungen seien darauf zu überprüfen. Die Geflüchtetenpolitik hat seinerzeit zu einem nie dagewesenen Streit innerhalb der Union geführt; Bosbach war einer der prominenteren Wortführer. Während sich vor Ort viele CDU- und CSU-Mitglieder konkret für die Neuankömmlinge im Land, für Schutz, Unterkunft und Integration eingesetzt haben, sprach der damalige CSU-Vorsitzende und Innenminister von einer „Herrschaft des Unrechts“. Das C als Code für ein christliches Menschenbild verblasste mitunter dort, wo Teile der Union weit nach rechts abgedriftet waren. Manche, etwa die seinerzeit gegründete Werte-Union, warnten vor dem Erstarken der noch relativ jungen Alternative für Deutschland. Das Selbstverständnis als Partei, die für Schwache da ist, war mindestens angekratzt.

In dieser Zeit nahm eine bemerkenswerte Wanderungsbewegung von den Unionsparteien zu den Grünen Fahrt auf. Eine Partei, die nicht erst grundsätzlich darüber diskutieren will, ob Menschen in Not geholfen werden sollte, und die sich genauso wie die Union für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt – was für ein Angebot. In den dreieinhalb Jahren seit der letzten Bundestagswahl haben die Grünen diese Wahrnehmung in harte politische Währung umgemünzt. Am Wahltag 2017 gaben ihnen noch 8,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme und 32,9 Prozent den Unionsparteien. In den aktuellen Umfragen liegt die Ökopartei heute mit 23 Prozent nur noch vier Prozentpunkte hinter CDU und CSU.

Das Aufholen der Konkurrenz hat aber auch viel mit der aktuellen Lage zu tun. Seit einem Jahr bekommt die von der Union geführte Bundesregierung die Corona-Pandemie nicht in den Griff. Fehlentscheidungen wechseln sich ab mit unplanbaren Krisensi­tuationen; die über Jahrzehnte entstandenen strukturellen Schwächen der Gesellschaft und ihrer Institutionen treten unübersehbar zutage. Gefühlt dauernd werden derweil Wahlen abgehalten. Und dann bereichern sich auch noch Politiker der C-Parteien am Leid ihrer Mitmenschen. Der Maskenskandal wird CDU und CSU noch sehr lange verfolgen – zu recht. Parlamentarier haben für elementarsten Gesundheitsschutz die Hand aufgehalten. Wie verträgt sich derlei mit dem C im Namen?

Bosbach ist empört: „Diese Typen bestätigen leider alle Vorurteile, die es gegenüber der Politik und den Politikern gibt.“ Es gebe unzählige Möglichkeiten, sich als Politiker zu blamieren und unmöglich zu verhalten, sagt er. „In der Pandemie Eigennutz mit Gemeinwohl zu verwechseln und sich dabei in unverschämter Weise zu bereichern, ist gewiss die dreisteste.“

„Das C

ist eine hohe

Verpflichtung.“

Auch Elisabeth Motschmann ist erschüttert von ihren Kollegen. „Das C ist eine hohe Verpflichtung“, sagt sie, „wer das ernst nimmt, darf so was nicht machen.“ Die Außen- und Kulturpolitikerin weiß, dass von nun an Partei und Fraktion noch genauer beobachtet werden. Immerhin hat sich nun die SPD mit CDU und CSU auf neue Transparenzregeln geeinigt – ein wichtiger Schritt Richtung Vertrauensbildung. Doch dass finanziell sehr gut ausgestattete Vertreter der christlichen Parteien Deutschlands in einer absoluten Notlage lieber an sich selbst gedacht haben, wird ihnen so schnell niemand vergessen.

Die Ostertage geben vielen Parteimitgliedern Zeit zum Nachdenken. Ein Dreivierteljahrhundert ist seit der Gründung der CDU ins Land gegangen, gerade hat sie sich einen neuen Vorsitzenden gewählt. Armin Laschet hat Anfang dieser Woche eine wichtige Rede gehalten. Dass die Union das Land führe, sagte er im Konrad-Adenauer-Haus, sei „nicht gottgegeben“. Passender hätte er das Spannungsverhältnis seiner C-Partei zwischen christlicher Grundhaltung und harter Machtpolitik kaum beschreiben können.