Für Spanien hat die Regierung den Alarmzustand verhängt, der Ausgangsbeschränkungen vorsieht. (Carlos Gil)

Dass die Menschen komisch werden können, ist kein Geheimnis. Dass die sozialen Netzwerke das noch verstärken, ist ebenfalls hinreichend bekannt. Entsprechend dauerte es nicht lange, bis sich dort unter gewissen Schlagworten zum Coronavirus kuriose Blüten entfalteten. Unter der Bezeichnung #StaytheF***Home (sinngemäß: Bleib verdammt noch mal zu Hause) hat sich beispielsweise eine Bewegung gebildet, um die Pandemie aufzuhalten, unter anderem durch ein „Selbst-Quarantäne Manifest“, das in zwölf Sprachen veröffentlicht ist. Der Name der Bewegung ist Programm, das Manifest fordert auf, gefälligst zu Hause zu bleiben. Dazu genötigt sah sich ein Frankfurter namens Florian Reifschneider: „Zögerliche Reaktionen, öffentliche Beschwichtigung und das Ziel, die Wirtschaft zu stabilisieren, haben verhindert, dass Maßnahmen getroffen wurden, die Millionen von Menschen vor dieser Krankheit schützen würden.“

In den sozialen Medien wird das Manifest wie verrückt geteilt, gerne versehen mit dem heldenhaften Hinweis: „Ich trage meinen Teil zur Eindämmung von #COVID19 bei. Ich fordere euch auf, das auch zu tun!“ Auf Empörung stößt, dass das öffentliche Leben nicht längst auf freiwilliger Basis zum Erliegen gekommen ist: Augenzeugen berichten von Bildern aus dem Nachtleben und von privaten Partys, die weiterhin kursieren, und von „ganzen Familienverbänden“, die im Eiscafé gesichtet worden sind.

Selbstverständlich, Umsicht ist gefragt, auch Verantwortungsgefühl, das über die eigene Person und die eigenen Befindlichkeiten hinaus geht. Darauf kann man nicht bei jedem allzeit setzen, wie erklärten sich sonst Alkoholfahrten und anderes Rowdytum im Straßenverkehr. Nicht jeder lässt sich durch freundliche Worte und klare Appelle zur Vernunft bringen. Aber genau danach sehnen sich offenbar allerhand Bürger: dass man die Mitbürger eines Besseren belehren möge, mit strenger Hand. Wer nicht hören will, muss fühlen. Dass Spanien und Österreich Ausgangsbeschränkungen verhängt, dass der Stadtstaat Berlin Clubs und Restaurants mit Auflagen belegt hat und Bayern ebenfalls den sogenannten Shutdown von Bars und Geschäften erwägt, wird von vielen Menschen begrüßt.

Die Gemeinschaft traut sich offenbar selbst wenig zu, dazu gehört auch ein gesundes Urteilsvermögen, wie man sich und andere nicht unnötigen Risiken aussetzt, was man besser lässt und worauf man vielleicht einige Zeit sicherheitshalber verzichten kann, ohne einzugehen wie eine Primel. Wie man Ansteckungen vermeidet, sollte mittlerweile sattsam bekannt sein. Aber Zweifel bleiben. Ist alles erlaubt, was nicht verboten ist? Was nicht eindeutig geregelt oder vorgeschrieben ist, führt zu offensichtlicher Verunsicherung. Die Deutschen stehen an einer Kreuzung mit ausgefallener Ampel und wissen nicht mehr wohin.

Die Coronakrise wirft kein sonderlich gutes Licht auf diese Gesellschaft. Viele sind sich selbst die Nächsten, ob am Nudelregal oder als pfiffige Geschäftsleute im Warensegment Atemschutzmasken. Viele schalten den Verstand aus und lassen sich ohne jede Schutzvorkehrung von einer Hysterie anstecken, die jeder Grundlage entbehrt. Gewiss, man sollte sich davor hüten, sich und andere mit dem Virus zu infizieren. Aber der Anschein trügt, dass die Hälfte der Bevölkerung Europas in den nächsten Tag dahingerafft werden könnte. Wenn überhaupt, muss man sich größere Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen machen als um die gesundheitlichen, sofern man nicht zu einer Risikogruppe gehört.

Die globale Krise kehrt auch anderes hervor, die guten Seiten, Nächstenliebe in Zeiten des Coronavirus, Projekte wie die „Coronahilfe Freie Hansestadt Bremen“, die hilft, wo Unterstützung notwendig ist, beim Einkaufen oder Kinderhüten. Soziale Distanzierung ist wichtig und hilfreich, um die Verbreitung des Virus einzugrenzen, darf aber nicht dazu führen, dass man jeden sich selbst überlässt. Was also tun, irgendwo zwischen den Polen Panik und Wurschtigkeit? Die Briten haben zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einen Klassiker der Durchhalteparolen erschaffen, der auch heutzutage nicht falsch sein kann: Keep calm and carry on, in etwa so viel wie warte ab und trinke Tee – und vergiss das Händewaschen nicht.