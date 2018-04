Markus Söder wird wohl bayerischer Ministerpräsident - nur wann? (dpa)

Die Zahl der Mitglieder der bayerischen Staatsregierung ist nach der Verfassung auf 18 begrenzt – inklusive Ministerpräsident. Diese Bestimmung ist seit jeher ein Problem für die Regierungschefs: Denn kaum einer der 180 CSU-Landtagsabgeordneten hält sich nicht für geeignet, am Kabinettstisch Platz zu nehmen. Und jedes Kabinett soll jünger, weiblicher und regional ausgewogen sein und Aufbruch signalisieren.

Da wären dem designierten Ministerpräsidenten Markus Söder 36 Kabi­nettsposten recht, auch 50 könnte er wohl problemlos besetzen. Niemand weiß, ob Söder sein Kabinett schon komplett oder auch nur ansatzweise im Kopf hat, aber es gibt jede Menge Vorschläge. Doch vorher muss Söder erst einmal Ministerpräsident werden. Vorgänger Horst Seehofer aber lässt sich mit seinem versprochenen Rücktritt – warum auch immer – viel Zeit.

Für den Regierungswechsel im Freistaat gibt nur noch ein kleines Zeitfenster. Seehofer hat sich kürzlich noch einmal eine letzte Frist eingeräumt: Die Übergabe solle nach dem Abschluss des SPD-Mitgliederentscheids über die Bühne gehen – das wäre der 2. März. Um eine neue Staatsregierung Söder zu installieren, blieben dem Landtag dann gerade noch zwei Plenarsitzungen: am 14. und 22. März.

Warum Seehofer die Amtsübergabe in Bayern vom SPD-Mitgliederentscheid abhängig machen will, ist schwer zu verstehen, aber das Versprechen, im „ersten Quartal“ den Weg für Söder freizumachen, könnte gerade noch so gehalten werden. Sinnvoll ist das aus Sicht des Wahlkämpfers Söder nicht. So wurde die bayerische Landtagswahl eigens auf den späten Termin 14. Oktober gelegt, auf der anderen Seite wird jetzt Woche um Woche von dem in Bayern nur noch sporadisch präsenten Seehofer vergeudet, grummelt es im Söder-Unterstützerlager.

Wenigstens hat der noch amtierende Finanzminister hinreichend Zeit, über sein Kabinett nachzudenken. Nach Artikel 44 der bayerischen Verfassung treten sämtliche Minister und Staats­sekretäre mit dem Ministerpräsidenten zurück und müssen daher neu in das Kabinett Söder berufen werden. Und da machen sich viele Hoffnungen, die Söder im Machtkampf mit Seehofer mit in den Sattel gehievt hatten.

Söder täte gut daran, alles beim Alten zu lassen

Richtig verdient gemacht um Söders Karriereschub hat sich Söders Staatssekretär Albert Füracker. Als Chef des CSU-Bezirks Oberpfalz hatte Füracker dafür gesorgt, dass die CSU Oberpfalz mit als erste das Feuer auf den angeschlagenen Amtsinhaber Seehofer eröffnet wurde. Aber auch andere, die sich frühzeitig auf der Seite Söders ins Machtkampf-Getümmel geworfen hatten, hoffen nun, dass sich ihre Tapferkeit auszahlt.

Einerseits täte Söder gut daran, nur den vakant werdenden Posten des Finanzministers neu zu besetzen und so für die kaum sieben Monate bis zur Landtagswahl im Wesentlichen alles beim Alten zu lassen. Damit würde er Enttäuschungen in der Anhängerschaft vermeiden, die dazu führen könnten, dass der Landtagswahlkampf für ihn nicht mit voller Kraft geführt wird. Es dürfe aber auch kein Weiter so geben, hat Söder Richtung freilich oft genug Richtung Berlin getönt.

Kleckern oder Klotzen – das ist sozusagen die Grundsatzfrage, vor der Söder beim Zimmern seines Ministerrats steht. Ansonsten muss er, wie auch seine Amtsvorgänger, die komplizierten Anforderungen an die Architektur eines bayerischen Kabinetts beachten. Plus die Erwartung auf Verjüngung. Plus die Berücksichtigung von Frauen. Und er muss die Seelen der oberbayerischen Parteifreunde streicheln.

Wie es ausgehen kann, wenn der mit Abstand größte CSU-Bezirk für einen aus Franken kommenden Ministerpräsidenten nur Wahlkampf nach Dienst macht, zeigte sich 2008. Das Wahldebakel, das der damalige Ministerpräsident Günther Beckstein aus Nürnberg erleben musste, war auch darauf zurückzuführen, dass der letzte Enthusiasmus der CSU Oberbayern im Wahlkampf vermisst wurde.

Der Spielraum ist nicht groß, es sei denn, Söder würde sich als bayerischer Donald Trump über alle Traditionen und Bedenken hinwegsetzen und das Unterste zuoberst kehren. Doch das traut man dem Mann, der beim Franken-Fasching als Prinzregent Luitpold erschien, nun doch nicht zu. Luitpold folgte 1886 übrigens dem unter ungeklärten Umständen ertrunkenen Märchenkönigs Ludwig II. nach, der von seiner Regierung damals als unzurechnungsfähig entmündigt wurde. Ob Söder daran gedacht hat?