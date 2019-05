Sie haben sich dann doch noch die Hand gegeben: Angela Merkel empfängt im Bundeskanzleramt Mike Pompeo, den Außenminister der USA. (Wolfgang Kumm / dpa)

Sie ist wieder da. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich im Europawahlkampf nahezu unsichtbar gemacht hatte, legt an der renommierten US-Universität Harvard mal eben ein weltpolitisches Comeback hin. Und die liberale Elite der tief gespaltenen Weltmacht feiert sie für ihre Bekenntnisse zu einer gemeinsamen Außenpolitik, zu freiem Welthandel, zu Klimaschutz und Meinungsfreiheit.

Es ist eine Beschwörung von allem, was gut und richtig ist am westlichen Gesellschaftsmodell. Einen Tag später der Praxistest in Berlin. US-Außenminister Mike Pompeo muss hier die Politik seines Präsidenten vertreten, und der stellt den westlichen Gemeinsinn regelmäßig infrage: Alleingänge statt Abstimmung, Zollkrieg statt Freihandel, „alternative Fakten“ statt Aufrichtigkeit. Als Partner ist dieses Amerika fast so schwierig wie Russland oder China.

Aber Europa und Deutschland müssen sich nicht kleiner machen, als sie sind. Wenn Pompeo ihnen diffus mit weiteren Sanktionen droht – wegen Iran, Huawei, Nordstream 2 –, zeigt er ja nur, dass die USA eben nicht ganz alleine ihre Ziele erreichen können. Bei Themen wie Terrorismusbekämpfung, Ukraine-Konflikt, Eindämmung Chinas, Migrationsmanagement gibt es doch sehr ähnliche Interessen. Merkel hat in Harvard wie in Berlin klar gemacht, auf welcher Basis man Lösungen diskutieren kann. Wenn aus dem Weißen Haus gelegentlich ein ausgereiftes Konzept käme, würde das sicher nicht stören.