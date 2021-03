Vom Bund bekam jeder Hartz-IV-Empfänger zehn FFP2-Masken. (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Das eine ist, nicht müde zu werden, die Bevölkerung zu warnen, gerne in der Sprache der Superlative. Düstere Prognosen sollen die Bevölkerung dazu anhalten, sich im Sinne des Infektionsschutzes weiter am Riemen zu reißen. Dazu muss man sie andererseits aber auch ertüchtigen. Für Durchschnittsverdiener mag es kein Problem sein, sich mit Masken und Desinfektionsmitteln einzudecken. Sattsam bekannt ist jedoch, dass es viele Tausende gibt, bei denen tatsächlich kein Euro für zusätzliche Ausgaben da ist.

Die Masken-Aktion des Bremer Senats entsprach damit dem, was man von einer rot-grün-roten Regierung erwartet, die sich bewusst politisch links verortet. Erst erhielten Senioren Masken, dann wurden alle Bremer im Alter zwischen 15 und 59 Jahren versorgt. Bei den Masken handelt es sich allerdings um Einmal-, höchstens Fünfmal-Artikel, sofern man sich penibel an die Vorschriften zur Wiederverwendung hält. Wo bleibt also der Nachschub?

Der Senat verweist auf den Bund, der zehn weitere Masken finanziert hat. Die Sozialgerichte sind sich uneins: In Karlsruhe wurden einem Empfänger von Grundsicherung 20 FFP2-Masken pro Woche vom Jobcenter zugestanden. Das Sozialgericht Oldenburg hat dies einem Ehepaar aus Delmenhorst verweigert. Da sie keine Kulturveranstaltungen besuchen können, für die ein gewisser Betrag im Hartz-IV-Satz vorgesehen ist, könne dieser Beitrag verwendet werden.

Das ist zynisch angesichts der Berge neuer Schulden, vor denen Bund und Länder nicht zurückschrecken. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte im November, Geld spiele keine Rolle, wenn es darum gehe, die Bürger vor dem Virus zu schützen. Vor diesem Hintergrund sollen die Budgets nicht reichen, um diejenigen großzügig mit Masken auszustatten, die es ohnehin schwer haben, sich zu Hause wenig Platz mit vielen anderen teilen müssen, nicht einfach ins Auto umsteigen können, um andere zu meiden?

Im Februar wurde ein Corona-Bonus von 150 Euro für Hartz-IV-Empfänger beschlossen. Er soll Ende April mit den Mai-Leistungen ausgezahlt werden. Ende April? Schöne Grüße an die Warner vom Dienst.