Hannah und Niklas wollen mit ihren Kindern Amina und Noam endlich in die eigenen vier Wände ziehen. (ZDF / Eyk Friebe)

So viel vorweg - Marina und Mirko sind am Ende. Der 41-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau aus Idar-Oberstein schlagen sich nach drei Jahren Bauzeit und über 100 strittigen Mängeln an ihrem Rohbau immer noch mit Handwerkern und Kreditgebern herum. So macht das Hoffen auf die eigenen vier Wände langsam keinen Spaß mehr. Zudem es noch zwei kleine Töchter gibt, zwei und vier Jahre alt, die ebenfalls gern ihre Kinderzimmer beziehen würden. Auch die fünfköpfige Familie der 30-jährigen Medizinstudentin Hannah und ihres Mannes Niklas, 32 und Mechatroniker, ist das Wagnis Hausbau eingegangen. Auf dem kostenlosen Grundstück von Hannahs Familie im bayerischen Straubing-Bogen sollte ein Traumhaus entstehen - obwohl wegen Hannahs Studium derzeit nur ein Einkommen zur Verfügung steht.

Selbst Hannahs und Niklas' Kinder Amina (7), Noam (3) und Malea (1) dürften hier und da schon mal mitbekommen haben, dass ihre Eltern ob der gewaltigen Verpflichtungen in Stress gerieten. Und dann gibt es da ja noch die Psychologie des Hausbaus: Während Niklas schnell und aus dem Bauch heraus entscheidet, durchdenkt Hannah alles akribisch und rechnet mehrfach nach. Welcher Hausbau-Typ kommt besser mit der Belastung zurecht? Und was macht das Ganze mit dem Familienfrieden?

Das eigene Haus als Endlos-Projekt: Mirko und Marina - mit Tochter Elena und Sohn Fabian - vor ihrem (Alb-)Traumhaus. Der Einzugstermin verzögerte sich immer wieder, mittlerweile um Jahre. (ZDF / Eyk Friebe)

Durchschnittlich 600 Entscheidungen, so hat man durchgerechnet, stehen bei einem Hausbau an. Nichts für entscheidungsfaule Menschen also. Und nichts für schwache Nerven. Mehr als 100.000 Bauherren und Baufrauen stellen sich dieser Herausforderung jedes Jahr in Deutschland. Die „37°“-Reportage „Wagnis Hausbau - Der steinige Weg zum Eigenheim“ hat zwei von ihnen in gewohnt menschelnder Art und Weise bei ihrem steinigen Projekt begleitet.