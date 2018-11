Zum Verwechseln ähnlich? Merkel in der Mitte, Brigitte Macron recht. (imago)

Das passiert der Bundeskanzlerin sicher nicht alle Tage: Angela Merkel ist am Wochenende mit der Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verwechselt worden. "Sind Sie Frau Macron?", fragte eine fast 101-Jährige die Kanzlerin am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Frankreich, wie ein dpa-Video zeigt. Merkel war am Samstag gemeinsam mit Macron an der Stätte des Waffenstillstands von 1918 bei Compiègne und gedachte dort der Opfer des Krieges. Anschließend sprachen die beiden Spitzenpolitiker noch mit Besuchern.

Macron redete mit einer älteren Dame, die sichtlich gerührt war, den französischen Präsidenten persönlich zu treffen. Dann wandte die Frau sich an die Bundeskanzlerin, die neben Macron stand, und fragte sie, ob sie die Ehefrau von Macron sei. Merkel klärte die Dame auf: "Kanzlerin Deutschland", sagte sie auf Französisch. Die alte Dame posierte schließlich mit Macron und Merkel für ein Foto und konnte ihr Glück kaum fassen: "Das ist fantastisch".

Auf einer anderen Aufnahme der Szene des Senders France Télévisions konnte man erfahren, dass die alte Dame kurz vor ihrem 101. Geburtstag steht. Zuvor hatte Merkel versucht, der Dame auf Deutsch zu erklären, dass sie die deutsche Bundeskanzlerin ist - allerdings ohne Erfolg. (dpa)