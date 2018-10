Atze Schröder, Heinrich Grütter, DJ Moguai und Ingo Nommsen (von links) sprechen im Schacht 10 über den Wandel der Kohleregionen. (ZDF / Pascal-Amos Rest)

Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen: Erstmals wird eine TV-Sendung komplett aus einem Bergwerk übertragen. Am Donnerstag, 1. November, ab 9.05 Uhr, meldet sich das ZDF-Vormittagsmagazin „Volle Kanne“ live aus Schacht 10 des Steinkohlebergwerks Prosper-Haniel in Bottropp.

Die Sendung ist gleichzeitig ein Requiem auf einen sterbenden Industriezweig: Ende des Jahres heißt es für Prosper-Haniel „Schicht im Schacht“. Was das für die Kumpel und die Menschen in der Region bedeutet, will „Volle Kanne“-Moderator Ingo Nommsen tief unter der Erde herausfinden. Er begrüßt dazu Comedian Atze Schröder, DJ Moguai und den Direktor des Ruhr-Museums, Prof. Heinrich Theodor Grütter. Nommsens Kollegin Nadine Krüger erlebt außerdem hautnah, wie beschwerlich die Arbeit unter Tage ist.

Für "Volle Kanne" begibt sich Ingo Nommsen (links) ins Steinkohlebergwerk Prosper-Haniel in Bottropp. (ZDF / Pascal-Amos Rest)

Die Sondersendung aus dem Bergwerk ist Teil der „Volle Kanne“-Themenwoche zur „Zukunft der Arbeit“. Am Freitag, 2. November, stehen der Fachkräftemangel sowie die boomende Start-up-Szene in Deutschland auf dem Programm der Sendung.