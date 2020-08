"Der Kriminalist" hat fertig. Nach 14 Jahren, 15 Staffeln und 109 Folgen hängt Christian Berkel seinen ZDF-Job als "Opferforscher" an den Nagel. Nun laufen die letzten sechs Episoden. (ZDF / Oliver Feist)

Manche Todesarten sind skurril, aber trotzdem nicht lustig. Der Reproduktionsmediziner Dr. Robert Marlov erstickt mit einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank. Nachforschungen ergeben, dass der erfolgreiche Arzt unter massiven Angststörungen litt. Die Ermittlungen führen Bruno Schumann (Christian Berkel) in jenes Kinderheim, in dem Marlov als Sohn eines Mörders aufwuchs. Zu Heimleiter Günther Ellis (Hanns Zischler) hatte der Verstorbene zeitlebens eine starke Bindung. Findet Schumann, der als Viktimologe Fälle durch einen besonderen Fokus auf die Opfer zu lösen versucht, das dunkle Geheimnis des Verstorbenen heraus?

Seit Dezember 2006 ermittelte Christian Berkel als Bruno Schuman in oft ungewöhnlichen Kriminalfällen mit 60 Minuten-Taktung. Nun beendet das ZDF die Krimireihe nach 14 Jahren und 15 Staffeln, die insgesamt 109 Episoden umfassen. Wohl auf Wunsch des Hauptdarstellers, der in einer Mitteilung des Senders wie folgt zitiert wird: „Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist.“ Klar ist, dass die Serie mit ihrem psychologischen Erzähl-Ansatz, der manchmal die Grenze des Hellsichtigkeit streifte, zu Beginn sanft innovativ war - und durch die enorme Qualität ihrer Darsteller auffiel. Neben Berkel und Anna Schudt als Ko-Ermittlerin in Staffel eins, verdingten sich Mimen wie Fabian Hinrichs, Anna Maria Mühe, Max Riemelt, Richy Müller, Alexander Fehling oder Sylvester Groth allein schon in den sechs Folgen jener Eröffnungsstaffel.

"Kriminalist" Bruno Schumann (Christian Berkel, links) recherchiert in jenem Heim, in dem das Mordopfer als Kind aufgewachsen ist. Dessen Leiter Günther Ellis (Hanns Zischler) war eine Art Ziehvater des Toten. (ZDF / Oliver Feist)

Am 9. Oktober ist Schluss

Klar ist allerdings auch, dass sich die Kunstform Serie seit 2006 radikal verändert hat. „Der Kriminalist“ geht heute eher als traditionelles ZDF-Produkt durch. Christian Berkel, mittlerweile 62 Jahre alt, durfte in Serien wie dem mit dem Grimmepreis gekrönten Techno-Thriller-Drama „Beat“ schon etwas mehr Kunstfertigkeit abliefern - was den begehrten Mimen wohl zu einer Umstrukturierung seiner Beschäftgigungspläne inspirierte. Nichtsdestotrotz kann man sich den „Kriminalisten“ immer noch gut ansehen. Binnen einer Stunde werden Kriminalfälle erzählt, deren Storys und Twists über dem TV-Durchschnitt liegen. Am 9. Oktober 2020 endet die Serie nun mit „Freund von früher“ - so der Titel von Christian Berkels Abschiedsvorstellung.