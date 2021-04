Im 400 Jahre alten "Gruberhof" am Wilden Kaiser ist der "Bergdoktor" aus der gleichnamigen ZDF-Serie zu Hause. (ZDF / Andrea Leichtfried)

Pflichttermin für alle Fans der „Bergdoktor“-Reihe im ZDF: Die Mainzer zeigen an Christi-Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, ein kleines Special mit allerlei überraschenden Einblicken.

Die 15-Minuten-Doku von Wolf-Christian Ulrich hat genau die richtige Länge. In die Doku „Zuhause beim Bergdoktor - Unterwegs am Wilden Kaiser“ ist alles reingepackt, was der neugierige Fan über den seit 2008 so zuverlässig wirkenden Dr. Martin Gruber so wissen muss. Seine Hochzeit hat der „Bergdoktor“-Star Hans Sigl auf der schönen Hütte der Anita Salvenmoser gefeiert. Eigentlich ist sie ein alter Kuhstall von 1778, aber eben so romantisch, dass sich dort auch filmen und Hochzeit feiern lässt.

Die traumhafte Landschaft um den Wilden Kaiser zieht die "Bergdoktor"-Fans aus allen Himmelsrichtungen an. (ZDF / Andrea Leichtfried)

Wer allerdings wissen will, was so ein heutiger Bergdoktor treibt, der ist beim „echten“ Bergdoktor Lorenz Steinwerder gut aufgehoben, er berichtet „über Fettleber und Bergrettung“. Die Filmpraxis steht gleich nebenan, in Ellmau, von wo aus der Bergführer Peter Moser Landschaften und die dazugehörigen Szenen zeigt. Für die Kräuter und Kraftplätze am Wilden Kaiser ist hingegen die Wanderführerin Cornelia Miedler zuständig. Der Tourismus kann also kommen, der 400 Jahre alte „Gruberhof“, das Zuhause des Bergdoktors, ist gerüstet - hoffentlich macht auch Corona mit.

„Der Bergdoktor“ ist und bleibt eine der großen Erfolgsreihen des ZDF. Die jüngste 14. Staffel stellte zuletzt noch einmal alles in den Schatten. Sie wurde mit im Schnitt 7,18 Millionen Zuschauern die erfolgreichste der „Bergdoktor“-Historie.