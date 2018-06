Seit dem 22. Juni macht sie den Hit "Playerunkown's Battlegrounds" wieder spannender: die neue Map "Sanhok". (PUBG Corporation)

Wer sich schon seit längerer Zeit nicht mehr bei „PUBG“ ins Getümmel geworfen hat, weil die beiden bekannten Karten ausgereizt waren, kann jetzt wieder die Waffen schultern: Die Entwickler haben am 22. Juni die lang erwartete dritte Map veröffentlicht und mit ihr den neuen Spielmodus „Mini Royal“.

Das mit „Sanhok“ betitelte Tropen-Setting verdichtet die Action von den bisher gängigen 64 auf kuschelige 16 Quadratkilometer. Entsprechend fällt die Ballerei im neuen Areal deutlich intensiver aus, zumal man in Strandnähe mehr Red-Zones verteilt hat und eine Vielzahl neuer Waffen die Looting-Phasen spürbar verkürzen. So finden sich in den Sanhok-Hütten statt Pistolen oder Schrotflinten direkt schwere Kaliber. Ebenfalls bemerkenswert: Auf der thailändisch anmutenden Insel herrscht dynamisches Wetter - Sonnenschein, Nebel und Regen inklusive.