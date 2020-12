2020 ist das zehnte Jahr in Folge, in dem die Durchschnittstemperatur in Deutschland das vieljährige Mittel übertraf. (Arne Dedert / dpa)

Das Jahr 2020 ist vorläufigen Ergebnissen zufolge in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen.

Das teilte der Deutsche Wetterdiensts (DWD) nach ersten Auswertungen in Offenbach mit. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad. Damit liegt 2020 knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad betrug. Auf den folgenden Plätzen liegen mit knappem Abstand 2019 und 2014 mit jeweils 10,3 Grad. Deutlich über dem Schnitt lag Bremen. Mit 11,2 Grad im Mittel lag die Temperatur ebenfalls über dem langjährigen Durchschnitt von 8,9 Grad. Nur in Berlin war es mit einem Mittel von 11,4 Grad in diesem Jahr wärmer. In Bremerhaven gab es erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnung an acht Tagen Höchstwerte über 30 Grad. In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur in diesem Jahr mit 10,8 Grad zwar hinter Bremen, jedoch ebenfalls deutlich über dem langjährigen Mittel von 8,6 Grad. Den letzten Platz belegte Niedersachsen jedoch bei den Sonnenstunden. 1771 zählte der DWD, bundesweiter Tiefstwert, jedoch über 300 Sonnenstunden mehr als im langjährigen Mittel. Mit 1831 Sonnenstunden übertraf Bremen ebenfalls das langjährige Mittel von 1474 Stunden deutlich.

Es handelt sich um das zehnte Jahr in Folge, in dem die Durchschnittstemperatur das vieljährige Mittel übertraf. „Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen. Die wissenschaftlichen Klimafakten des nationalen Wetterdienstes sind alarmierend. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln“, erklärte Tobias Fuchs, Klima-Vorstand des DWD. 2020 sei zudem sehr sonnenscheinreich und das dritte zu trockene Jahr in Folge gewesen.

Vor allem im Frühjahr blieben Niederschläge aus und sorgten regional für staubtrockene Böden bis in den Sommer hinein. Nur etwa die Hälfte der üblichen Regenmenge fielen nach Angaben des Wetterdiensts zwischen März und Mai im deutschlandweiten Schnitt. Die Trockenheit erreichte auch Bremen und Niedersachsen. Zwar erlebten beide Bundesländer laut DWD den nassesten Februar seit Wetteraufzeichnung, im ganzen Jahr fiel jedoch in Bremen mit 625 l/m² (langjähriges Mittel: 727 l/m²) und in Niedersachsen 689 l/m² (langjähriges Mittel: 746 l/m²) deutlich zu wenig Regen.

Bereits den vergangenen Winter stufte der DWD als „extrem mild“ und als zweitwärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 ein - von Eis und Schnee gab es vielerorts in Deutschland keine Spur. Das Frühjahr war sehr sonnig und ebenfalls zu warm, vor allem der April. Der Sommer war wechselhaft, übertraf aber dennoch die Temperaturwerte des vieljährigen Mittels. Das Niederschlagssoll wurde fast erreicht, der Regen war jedoch regional sehr ungleich verteilt. Der Herbst war der viertwärmste überhaupt, zudem zu trocken.

Der Temperaturdurchschnitt lag im Jahr 2020 um 2,2 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung 1,5 Grad. Bis auf den Mai fielen laut DWD alle Monate zu warm aus. (dpa)