Unfall im Bahnhof Dammtor

21-Jähriger schläft im Gleisbett - Von Zug überrollt

Sehr viel Glück hatte ein junger Mann am Sonntagmorgen in Hamburg: Betrunken legte er sich für ein Nickerchen in ein Gleisbett und wurde von einem Zug überrollt. Dabei verletzte er sich nur am Oberarm.