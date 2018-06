Mats Hummels versucht Javier Hernandez zu stoppen. Das traurige Schauspiel sahen knapp 26 Millionen Zuschauer im TV. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Jubeln konnten nach dem WM-Auftakt der deutsche Nationalmannschaft nur die Verantwortlichen des Zweiten: Mit 81,6 Prozent Marktanteil lag die Einschaltquote beim ZDF höher als die Passquote des schwachen Löw-Teams beim 0:1 gegen Mexiko. 25,97 Millionen Zuschauer sahen die Niederlage im TV, nicht mitgezählt wurden dabei Public-Viewing-Fans. Damit lag die Quote nur etwas unter jener des Auftakts zur Weltmeister-WM 2014, als 26,36 Millionen Zuschauer das erste Spiel gegen Portugal sahen (81,8 Prozent).

Auch die weiteren Vorrunden-Spiele bescherten ARD und ZDF bislang Quotensiege: Das erstklassige Spiel zwischen Portugal und Spanien (3:3) sahen am Freitagabend im Ersten 13,17 Millionen Zuschauer (46,4 Prozent Marktanteil); Argentinien gegen Island (1:1) kam am Samstagnachmittag mit 7,54 Millionen Zuschauern sogar auf 54,7 Prozent. Die Partie Brasilien gegen die Schweiz verfolgten am Sonntagabend im ZDF fast zwölf Millionen Fans - eine Quote von 36, 6 Prozent. Das Eröffnungsspiel erfreute sich in der ARD im Vergleich zu 2014 weniger Beliebtheit: 10,1 Millionen Zuschauer erlebten das 5:0 Russlands gegen Saudi-Arabien (52 Prozent). Vier Jahre zuvor hatten 15,87 Millionen Menschen das Auftaktspiel zwischen Brasilien und Kroatien eingeschaltet (62,4 Prozent).