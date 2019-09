Essen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

28 Verletzte bei Open-Air-Konzert von Marteria und Casper

Bei einem Konzert der Rapper Casper und Marteria in Essen sind durch ein Unwetter Teile von der Bühne in die Menge geflogen. Zwei Personen schweben in Lebensgefahr.