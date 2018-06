Digitale Dresche seit 30 Jahren: "Street Fighter" ist die langlebigste Kampfspiel-Serie. Dank Jubiläums-Kollektion können Fans jetzt die Jahre 1987 bis 1999 Revue passieren lassen. (Capcom)

Capcoms altehrwürdige Kampfspiel-Profis feiern ihren 30. Geburtstag mit einem Rundumschlag durch ihre lange Geschichte: Zwölf historisch wertvolle Prügel-Orgien - vom Ur-„Street Fighter“ bis zum raren Fan-Liebling „Third Strike“ - locken mit handgepixelter Edel-Grafik, einer endlosen Kombatanten-Riege und ganz viel Fan-Service.

30 Jahre lang fliegende Fäuste, Füße und Feuerbälle: Die Rabauken-Riege um die beiden Handkanten-Meister Ryu und Ken ist die bekannteste Kampfspiel-Mannschaft der Spielegeschichte und hat das moderne Beat'em-Up-Genre quasi begründet. Ohne „Street Fighter“ kein „Tekken“, kein „Virtua Fighter“ und kein „Soul Calibur“. Kampfschreie wie „Hadouken“ oder „Shoryuken“ gehörten früher ebenso zum Allgemeinwissen für Gaming-Nerds wie heute der „Fus Ro Dah!“ aus „Skyrim“. Befeuert von einem aufwendig produzierten Anime und dem trashigen Realfilm mit Jean-Claude van Damme erreichte der „Street Fighter“-Hype Anfang der 90-er-Jahre seinen absoluten Höhepunkt. Der Kampf gegen Bison und seine Shadaloo-Schergen war Jugend-Kult.

Unter den zwölf Spielen finden sich auch in Deutschland bisher nur unter ferner liefen veröffentlichte Serien-Perlen wie "Street Fighter 3: 3rd Strike". (Capcom)

Trotzdem haben es nicht alle Episoden der populären Backpfeifen-Orgie im großen Stil in westliche Gefilde geschafft: Die Original-Automaten waren in der Arcade-Wüste Deutschland nie ein Thema, große Bekanntheit erlangten hier nur die Super-Nintendo-Umsetzungen der „Street Fighter 2“-Reihe.

Mit Anbruch der PlayStation-Ära erwachte das Interesse an 3D-Prügeleien wie in „Tekken“ oder „Soul Blade“, um die PSone-Ports der fein gezeichneten „Street Fighter Alpha“-Serie kümmerten sich deshalb nur die eingefleischten Fans. Fast vollständig vom westlichen Markt verschwunden waren Capcoms Straßen-Kämpfer, als die in Japan noch immer prominente Serie in die dritte Runde ging: Heim-Umsetzungen von „Street Fighter 3: New Generation“ und „Street Fighter 3: 2nd Impact“ gab es nur für Segas hierzulande weitgehend unbekannten Dreamcast. Allein der Abschluss-Teil „3rd Strike“ schaffte verspätete Umsetzungen für PS2 und PS3.

Ebenfalls auf der Sammlung enthalten: das selbst bei Serien-Fans recht unbekannte Ur-"Street Fighter" von 1987. Der große Erfolg bliebt der unscheinbaren Klopperei verwehrt, den Durchbruch... (Capcom)

Wer die klassisch gezeichneten Turniere vermisst, „Street Fighter“-Wissenslücken schließen will oder einfach alle 2D-Teile der Serie beisammen haben möchte, kriegt mit der „30th Anniversary Collection“ jetzt seine Chance: Alle Spiele kommen in ihrer Original-4:3-Ratio, lassen sich aber bei Bedarf auch auf die Abmessungen moderner Breitbild-TVs strecken. „3rd Strike“ besitzt allerdings als einziger Teil ein natives 16:9-Format. Ausgesprochene Serien-Fans freuen sich außerdem über Zusatz-Optionen wie verschiedene Scanline-Filter, um den Look klassischer Röhren-TVs oder des Automaten-Bildschirms zu simulieren. Geschichtliche Rahmen-Informationen, Bonus-Artworks und Move-Listen zu jedem Spiel runden die geschichtsträchtige Sammlung gelungen ab.

Die penible Steuerung der Präzisions-Kämpfer geht mit den Digital-Kreuzen und Analog-Sticks der aktuellen Controller-Generation leider eher dürftig von der Hand. Darum investieren echte Enthusiasten für die „Anniversary Collection“ am besten in einen hochwertigen Arcade-Stick.