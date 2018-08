Spielen bei jeder Gelegenheit - mit dieser Formel hat Nintendo sein jüngstes Heim- und Mobil-System Switch zum Erfolg gemacht. Lohn der Mühen: Knapp 20 Millionen verkaufte Einheiten nach nur knapp über einem Jahr. Damit scheint man nach dem Wii-U-Flop wieder auf Kurs zu sein. (Nintendo)

300 Millionen: So viele Heimkonsolen hat der japanische Games- und Spielzeug-Experte Nintendo einem aktuellen Finanzbericht zufolge bis heute abgesetzt. In der Zahl berücksichtigt sind stationäre Systeme, die mit dem TV-Set verbunden werden - wie das Nintendo Entertainment System („NES“) oder die Switch, die sich obendrein als Handheld einsetzen lässt. Nicht in der Rechnung enthalten sind rein portable Konsolen - also die diversen Gameboy-Modelle sowie DS beziehungsweise 3DS.

Absoluter Spitzenreiter der Liste ist die Wii mit über 100 Millionen Einheiten, direkt darauf folgt die erste Nintendo-Heimkonsole: das 8-Bit-„NES“, das 1986 in Europa erschien und es weltweit auf knapp 62 Millionen Stück brachte. Auf Platz 3 landet das jüngst als „Classic Mini“-Version neu veröffentlichte 16-Bit-„Super Nintendo“ mit knapp 50 Millionen verkauften Geräten. Dessen Nachfolger und Nintendos letzte Modul-Konsole - das „Nintendo 64“ - ist mit knapp 33 Millionen Stück der erste „Flop“ in der Heimkonsolen-Historie des Unternehmens, dicht gefolgt von dessen Thronfolger, dem GameCube. Der schaffte keine 22 Millionen und wird bisher nur von der Wii U mit knapp 14 Millionen verkauften Exemplaren unterboten.

Mit nicht mal 14 Millionen verkauften Geräten der Karriere-Tiefpunkt von Nintendos Heimkonsolen-Geschichte: die Wii U. (Nintendo)

Damit kommen auf insgesamt sieben Heimkonsolen drei Hits - die Switch muss erst noch beweisen, ob sie ihr aktuelles Erfolgsmoment aufrechterhalten kann. Noch besser sieht es übrigens beim Nebenbuhler Sony aus: Der veröffentlicht anders als Nintendo nicht seit 35, sondern erst seit 23 Jahren Videospiel-Konsolen. Trotzdem bringen es die während dieser Zeit erschienenen vier Systeme zusammen auf rund 500 Millionen Verkäufe. Der unangefochtene Top-Seller ist hier die PS2 mit fast 158 Millionen weltweit installierten Geräten.