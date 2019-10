Die Böhsen Onkelz gehen 2020 auf Jubiläums-Tour. (Wizard Promotions)

Es ist kaum zu glauben: Im nächsten Jahr ist die Bandgründung der Böhsen Onkelz schon ganze 40 Jahre her. Das Jubiläum wissen die Deutschrocker natürlich ausgiebig zu feiern. 2020 geht die gefeierte Band auf große Arena-Tour durch Deutschland und Österreich. Begangen werden dabei nicht nur vier Jahrzehnte einer der erfolgreichsten deutschen Rockgruppen, sondern auch ein neues Album: Am 28. Februar erscheint der noch titellose Langspieler.

16 Arena-Termine sind für April und Mai 2020 bereits bestätigt. Die Tournee startet nach jetztigem Stand am 15.4. in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen, es folgen Termine unter anderem in der Berliner Mercedes-Benz-Arena (18.4.) und in der Olympiahalle in München (28.4.). Aktuell endet die Jubiläumstour der Onkelz am 8.5.2020 in der TUI-Arena Hannover. Tickets sind ab Dienstag, 5. November, 17 Uhr, im Verkauf (online im „Böhse Onkelz Ticketshop“).