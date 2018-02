"Hannover 96"-Präsident Martin Kind (dpa)

Der Bundesligist "Hannover 96" und dessen Präsident Martin Kind lassen ihren Antrag auf eine Ausnahme-Genehmigung von der 50+1-Regel ruhen. Der Hörgeräte-Unternehmer Kind hatte geplant, die Mehrheit der Stimmrechte an Hannover 96 zu übernehmen und dafür eine Ausnahme-Genehmigung bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beantragt. Diese wollte am Montag auf ihrer Präsidiumssitzung darüber entscheiden. Es deutete sich allerdings bereits an, dass die DFL nicht zustimmt.

Am Montag teilte Hannover 96 nun mit, seinen Antrag bei der DFL auf ruhend gestellt zu haben.

Die DFL teilte mit, dass vor diesem Hintergrund "bis auf Weiteres keine Entscheidung des DFL-Präsidiums" erforderlich sei. Unabhängig davon will die DFL laut Mitteilung vom Montag nun eine Grundsatzdebatte zur Reform der Regel führen. Aufgrund der aktuellen öffentlichen Debatte wolle man erörtern, "wie wichtige Prinzipien der gelebten Fußball-Kultur in Deutschland zukunftssicher verankert werden können und ob gleichzeitig neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen sind".

Hannover 96 betonte in seiner Mitteilung, sich in diesem Prozess "intensiv, loyal und konstruktiv" einbringen zu wollen. "Und ging es nie darum, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen oder vollends auf die juristische Karte zu setzen", heißt es.

Drei Vereine haben Ausnahmegenehmigung

Die 50+1-Regel gibt es nur im deutschen Profifußball. Sie begrenzt den Einfluss externer Investoren bei einem Club, weil Stammvereine nach einer Ausgliederung der Profi-Abteilungen weiter die Mehrheit der Stimmanteile in einer Kapitalgesellschaft besitzen müssen. Hannover 96 etwa ist eine Aktiengesellschaft namens Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Die 50+1-Regel soll bewirken, dass der beteiligte Verein die Stimmenmehrheit (50 Prozent plus eine Stimme) der Anteilseigner behält. Wenn ein Fußball-Unternehmen die 50+1-Regel ignoriert, droht der Lizenzverlust für die erste und zweite Bundesliga.

Der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim haben bereits eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel. Leverkusen ist in der Hand des Bayer-Konzerns, Wolfsburg in der Hand von Volkswagen und Hoffenheim gehört dem Mäzen Dietmar Hopp.

Die DFL-Spitze befürchtet, dass die 50+1-Regelung vor einem ordentlichen Gericht kippen könnte. Ein Kompromissvorschlag des Frankfurter Vorstands Axel Hellmann besagt bereits, die Vereine einerseits stärker für mögliche Investoren zu öffnen, andererseits aber auch klare und rechtsverbindliche Bedingungen für den Einstieg externer Geldgeber vorzugeben.

(dpa/cah)

++ Diese Meldung wurde zuletzt aktualisiert um 15.57 Uhr. ++