Knapp über 1.800 Einwohner hat Wacken, ein beschauliches schleswig-holsteinisches Dorf im Kreis Steinburg. Jedes Jahr im Sommer wird der Ort zum Mekka der internationalen Heavy-Metal-Szene. (Alexander Koerner/Getty Images)

Auf die Metal-Fans ist Verlass: Die Veranstalter des „Wacken Open Air“ haben via Facebook mitgeteilt, dass bereits alle 75.000 Tickets für das nächstjährige Open-Air-Festival verkauft worden sind - in gerade mal 21 Stunden! Das diesjährige „W:O:A“ fand von Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 3. August, statt. Traditionsgemäß waren die Karten für die kommende Heavy-Metal-Sause dann ab Montagmorgen, 5. August, 0.00 Uhr via metaltix.com verfügbar. Auf der offiziellen Facebookseite des Kultfestifals hieß es nun: „Danke für eure unglaubliche Treue, Unterstützung und das Vertrauen, das ihr uns schenkt!“ Menschen aus 83 verschiedenen Nationen werden 2020 den „Holy Ground“ erbeben lassen.

Auch der Veranstalter Thomas Jensen äußerte sich zum rekordverdächtigen Ticketabsatz. „Bild“ zitiert ihn wie folgt: „Der großartige Erfolg unserer diesjährigen Jubiläumsausgabe und die Ankündigung der ersten Bands für das nächste Jahr hat offenbar die Fans überzeugt, dass sie uns erneut ihr Vertrauen schenken können. Dafür sind wir extrem dankbar.“ Zu den ersten bestätigten Bands gehören unter anderem Szenegrößen wie Amon Amarth oder Judas Priest, die im Jahr 2020 ihr 50-Jahre- Bühnenjubiläum feiern werden.

Die Heavy-Metal-Veteranen von Judas Priest werden im nächsten Jahr für Stimmung beim "W:O:A" sorgen - und zudem ihr 50. Bühnenjubiläum feiern. (2008 Getty Images / Bradley Kanaris)

Bislang wurden erst zwölf Gruppen bestätigt, weitere Ankündigungen werden folgen. Es ist nicht das erste Mal, dass das „W:O:A“ derart schnell seine Tickets an den Mann beziehungsweise die Frau bringt: Im Jahr 2015 dauerte es gerade mal zwölf Stunden, bis alle Karten verkauft waren. Volles Haus gab's übrigens erstmals im Jahr 2007 - nach 339 Tagen gingen alle verfügbaren Tickets über die Ladentheke.

Die „Wacken“-Veranstalter warnen vor dem überteuerten Kauf von Tickets über Drittanbieter und verweisen auf eine mögliche Alternative, um noch Karten zu ergattern: „Wie immer haben unsere offiziellen Reisepartner noch Kontingente zur Verfügung. Ihr findet sie auf Wacken.com.“ Das „Wacken Open Air 2020“ findet von Donnerstag, 30. Juli, bis Samstag, 1. August 2020, statt.