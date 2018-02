Bagger an dem zerstörten Teilstück der Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen). Die abgesackte A20 soll von Ende Sommer an wieder einspurig in beide Richtungen befahrbar sein. Foto: Stefan Sauer (dpa)

Die abgesackte A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll von Ende Sommer an einspurig in beide Richtungen befahrbar sein. Dazu soll eine rund 800 Meter lange Behelfsbrücke aus Stahl errichtet werden, kündigte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin an. Die Ausschreibung für 711 Meter Brückenteile laufe bereits. Weitere knapp 100 Meter könne der Bund zur Verfügung stellen. In den vergangenen Wochen habe das Ministerium Marktrecherchen betrieben, um herauszufinden, ob in Europa Unternehmen in der Lage seien, eine solche Menge an Behelfsbrückenteilen zu liefern. Dies sei der Fall, sagte Pegel.

Die Stahlteile sollen auf Betonpfeilern ruhen, die 20 bis 25 Meter tief in den Untergrund getrieben werden. Diese Pfeiler sollen dann auch für den dauerhaften Wiederaufbau der A20 an der Stelle genutzt werden. Dieser soll rund 100 Millionen Euro kosten.

Die A20 ist bei Tribsees über einem Moor auf etwa 100 Metern Länge mehrere Meter tief eingebrochen. Ein insgesamt mehrere hundert Meter langer Damm westlich der Trebeltalbrücke, auf dem die Fahrbahn ruhte, hat sich über dem Torf als nicht tragfähig erwiesen. Derzeit wird der Verkehr durch Dörfer der Umgebung umgeleitet, was für die Anwohner eine große Belastung ist. Pegel sagte, er hoffe, dass der Verkehr ab Ende des Sommers über die Behelfsbrücke rolle, schränkte aber ein: "Es gibt noch viele Unwägbarkeiten." Offen sei etwa, ob man Firmen bekomme, die im Juni/Juli die Betonpfeiler in den Boden bringen könnten. Am Bau herrsche Konjunktur.

Eigentliche Reparatur dauert bis voraussichtlich 2020

Mit der Behelfsbrücke soll der komplette Damm westlich der Trebeltalbrücke in Fahrtrichtung Stettin (Szczecin) überbrückt werden. Die eigentliche Reparatur der A20 dauere bis Anfang der 2020er Jahre, sagte Pegel. Zunächst soll die Fahrbahn in Richtung Rostock wiedererrichtet werden - "in konventioneller Bauweise", wie der Minister betonte. Alle 20 bis 30 Meter würden massive Betonpfeiler als Gründung eingebracht. Auf diesen soll die Fahrbahn ruhen.

Nach Fertigstellung der Fahrbahn Richtung Rostock soll die Behelfsbrücke abgebaut und die A20 in Richtung Osten erneuert werden. Während dieser Zeit soll der Verkehr einspurig in beiden Richtungen über die neue Autobahnseite rollen. "Die Behelfsbrücke wollen wir nur mieten", erklärte Minister Pegel. Die Kosten der A20-Reparatur werden auf etwa 100 Millionen Euro geschätzt.

Zunächst hatten die Planer des Schweriner Verkehrsministeriums für die Bauzeit eine Ableitung des Verkehrs durch ein Naturschutzgebiet geprüft. Dazu sollte eine Straße gebaut werden. Allerdings gibt es Probleme mit einem Grundstückeigentümer. Außerdem hätte die Umleitungstrasse nach Ende der Bauarbeiten wieder abgerissen werden müssen, sagte Pegel. Die jetzige Variante mit der Behelfsbrücke sei schneller zu realisieren, stelle einen geringeren Eingriff in die Natur dar und werde voraussichtlich auch etwas günstiger. Für die "Ableiter-Variante" waren nach Ministeriumsangaben 15 Millionen Euro Kosten eingeplant.

Zur Frage, wer Schuld am Einbruch der A20 trägt, wollte sich Pegel nicht äußern. Das sei auch nicht vordringlich, sagte er. "Mir geht es nicht um Schuld, sondern um Problemlösung." Die Gewährleistungsfristen seien abgelaufen. Während der Bauarbeiten werde aber sicher geschaut, ob man Hinweise finde, warum der Damm über dem Moor nicht gehalten habe. Spekuliert wird über die Verwendung zu schwacher Stützen, nicht überprüfter Techniken oder schlicht Fehlkalkulationen. So viel steht für Minister Pegel bereits jetzt fest: "Hätte man damals die Trebeltalbrücke 800 Meter länger gebaut, hätten wir heute kein Problem." (dpa)