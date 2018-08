Ein Elektroschocker, wie er von der deutschen Polizei verwendet wird. (Rainer Jensen/dpa)

Am Donnerstag ist eine 87-jährige Frau im US-amerikanischen Chatsworth, Georgia, von Polizisten mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt worden. Die Frau hatte in der Nähe eines Jugendclubs mit einem Küchenmesser Kräuter abgeschnitten und reagierte nicht auf den Mitarbeiter des Clubs, der daraufhin die Polizei rief. Als die Frau auch auf die Aufforderung der Beamten das Messer nicht weglegte, griffen die Polizisten zum Elektroschocker. Sie setzten die Frau außer Gefecht und legten ihr Handschellen an.

Der zuständige Polizeichef rechtfertigte den Einsatz gegenüber dem Fernsehsender NBC damit, dass die Frau mit dem Messer einen Beamten hätte verletzen können und man aufgrund ihrer Nicht-Reaktion nicht gewusst habe, was sie vorhat. Später stellte sich heraus, dass die Frau kein Englisch spricht. Verwandte beklagten, dass Polizeibeamte, die nicht in der Lage sein eine 87-jährige Frau anders unter Kontrolle zu bringen, ihren Job lieber aufgeben sollten. Das Opfer wurde nicht körperlich verletzt, steht aber nach wie vor unter großem Stress und traut sich nicht das Haus zu verlassen. Der örtliche Polizeichef will eine Überprüfung durchführen lassen. (hee)