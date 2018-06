Fahrzeuge passieren die Mautstelle an der Autobahn M1 bei Drogheda, Irland. (dpa)

Nachdem man die imposante Boyne-Brücke überquert hat – die von der EU mitfinanziert und nach der ehemaligen irischen Präsidentin Mary McAleese benannt ist – erreicht man das einzige Hindernis auf diesem bedeutenden Handelsweg zwischen zwei EU-Mitgliedern.

Selbst das ist aber nur eine Mautstelle. In vielen Privatfahrzeugen und in den meisten Lastwagen ertönt ein kurzes Piepen, und die Gebühr wird monatlich abgebucht. Danach geht es ungehindert ohne Zoll- und Grenzkontrollen weiter in den Norden. Noch. Wenn Großbritannien die Entscheidung der Brexit-Volksabstimmung umsetzt und die EU verlässt, dann verläuft zwischen Irland und Nordirland die EU-Außengrenze. Was würde das für den Handel bedeuten?

Der Parkplatz des Carrickdale Hotels in Carrickcarnon, direkt an der Grenze, ist voll. Im Restaurant frühstücken Geschäftsleute, in der Lobby beugt man sich über Papiere und Laptops und draußen überprüfen Handwerker noch einmal, ob auch alle Materialien für den Arbeitstag im Transporter verstaut sind.

Orla Hayes, die Marketing-Managerin des Hotels, spricht von der Enttäuschung über das Ergebnis des Referendums, in dem 52 Prozent der Briten für den Brexit stimmten. Das würde sich sehr negativ auf das Hotel auswirken. „Wir sind hier ideal gelegen für Geschäftsleute, die auch unsere Konferenzräume nutzen. Ich befürchte, dass viele einen weiten Bogen machen würden, wenn es an der Grenze wieder wie in alten Zeiten aussähe.“

Vom Hotel sind es nur ein paar Hundert Meter bis zur Grenze. Gerade noch in der Republik liegt der Hof von „Thomastown Trucks“, der voll steht mit Lastwagen. Die Kennzeichen sind irisch und nordirisch – wie die Kunden des florierenden Unternehmens. Gründer Arthur McParland glaubt nicht, dass der Brexit wirklich kommt: „Es wird ein zweites Referendum geben.“ Die Grenze wenige Meter nach der Ausfahrt seines Hofs ist nur an den Markierungen am Straßenrand zu erkennen: gelb in Irland, weiß in Nordirland.

Die Zeit der Kontrollen war vorbei

Kaum zu glauben, dass es hier scharfe Kontrollen und schwerbewaffnete Soldaten gab – während des Nordirland-Konflikts, als man im Norden die Einreise pro-irischer Attentäter verhindern wollte. Das ist vorbei. Großbritannien und Irland tauschen jede Woche Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro aus. Der britische Nachbar ist mit Abstand Irlands wichtigster Handelspartner. Und die Grenze, die man weder sieht noch spürt, ist Normalität geworden.

Das soll auch so bleiben, sind sich Politiker in Dublin und Belfast einig. Grenz- und Zoll-Kontrollen würden niemandem nutzen. Daher wollen sie in den anstehenden Austrittsverhandlungen erreichen, dass der „Gemeinsame Reisebereich“ zwischen Irland und Vereinigten Königreich erhalten bleibt. Die besondere Situation zwischen beiden Ländern und vor allem das friedensstiftende Karfreitags-Abkommen sollten doch von den EU-Institutionen gewürdigt werden, forderten der irische Premier Enda Kenny und die nordirische First Ministerin Arlene Foster gerade erst. Die Nordiren haben mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Doch politische Beobachter wie Fintan O‘Toole von der „Irish Times“ sehen bei den regierenden Konservativen in London wenig Sympathie für nord­irische Selbstbestimmung. „Irland muss auf allen Ebenen in der EU darauf bestehen, dass Nordirland in der EU bleibt“, fordert er.

Die Fahrt geht auf weiß-gestrichelten Straßen weiter nach Newry. Bei „Euro Hand Car Wash“ werden Autos zwar gegen britische Pfund gewaschen, die Kunden kommen aber auch aus der Republik. Victor, der das Geschäft betreibt, kann zwar nicht genau sagen, wie viele Autos mit irischem Kennzeichen täglich bei ihm vorfahren. „Grenzkontrollen hätten aber mit Sicherheit einen merkbaren Effekt“, sagt er.

Manche profitieren auch von den unmittelbaren Folgen des Brexit-Referendums, etwa das große Einkaufszentrum in Newry. Der aktuelle Wechselkurs macht es für Iren wieder interessant, hier einzukaufen: Das Pfund ist seit dem 23. Juni abgestürzt.

Zurück auf der irischen Seite. Paddy Malone ist Sprecher der Industrie- und Handelskammer des Städtchens Dundalk, eine Viertelstunde von der Grenze entfernt. Es sei eine generelle Unsicherheit merkbar, sagt er. Es sei so viel aufgebaut worden seit dem Friedensabkommen vom Karfreitag 1998. Eine neue „harte Grenze“ würde einen für die Region kaum zu verkraftenden Schock bedeuten.