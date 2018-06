Reisegäste warten am Hamburger Flughafen zwischen Fahrzeugen der Feuerwehr auf Anweisungen. Foto: Axel Heimken (dpa)

Weil die Ursache zunächst unklar und damit auch Terroranschlag nicht auszuschließen war, ließen Bundespolizei und Feuerwehr den Airport komplett räumen. Tausende Fluggäste und Hunderte Mitarbeiter mussten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit ihrem Gepäck ins Freie.

Der Flugverkehr wurde um 12.10 Uhr eingestellt, weil die Flughafenfeuerwehr vollständig mit der Ursachensuche und der Versorgung von Verletzten beschäftigt war. Die Sicherheit auf dem Rollfeld war damit vorübergehend nicht gewährleistet. Auch die Straßenzufahrten sowie der S-Bahn-Verkehr zum Airport Helmut Schmidt wurden unterbrochen. 130 Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK rückten an, um Passagiere zu versorgen, von denen einzelne in den Terminals kollabiert waren. Nach rund 90 Minuten war der Spuk vorbei. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass die Konzentration des Gases auf eine unbedenkliche Konzentration gesunken war. Gegen 13.30 Uhr durften die frierenden Passagiere zurück in die warmen Abfertigungshallen, ab 13.40 Uhr konnten die ersten Jets wieder abheben und landen.

„Ursache war ein Reizgas“, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wessely anschließend. Seine Kollegen hätten eine „brisante“ Einsatzlage vorgefunden. Die Helfer mussten insgesamt 68 Personen medizinisch versorgen; neun von ihnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Schwerere Verletzungen erlitt nach ersten Erkenntnissen niemand. Am frühen Nachmittag hatte die Feuerwehr dann die Quelle des Giftgases ausgemacht. In einem Papierkorb vor der Sicherheitsschleuse in der Plaza stießen sie auf einen Behälter für Pfefferspray. Offenbar hatte ein Fluggast die Dose weggeworfen. Im Müll hatte diese sich entleert, Lüftung und Klimaanlage verteilten das Gas dann über einen größeren Bereich.

Als prominentester Passagier musste sich Uruguays Präsident Tabaré Ramón Vázquez Rosas gedulden, der schon in seiner Maschine saß. Er teilte das Schicksal von etwa 1500 Passagieren, wie Flughafensprecherin Stefanie Harder sagte. 13 Maschinen mussten in der Luft kreisen oder warteten auf dem Rollfeld. Zwei der Flugzeuge wurden nach Bremen umgeleitet. 14 Flüge mussten gestrichen werden – sechs Ankünfte und acht Abflüge. Durch den eingeschränkten Betrieb kam es auch nach der Wiederöffnung noch zu Verspätungen.

Ob der bisher unbekannte Besitzer des Behälters das Pfefferspray absichtlich im Flughafen freisetzen oder dieses nur vor dem Sicherheitscheck loswerden wollte, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen“, hieß es von der Polizei. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Norbert Kusch muss der Verursacher damit rechnen, die immensen Kosten des Einsatzes und der Flugverzögerungen tragen zu müssen. Das Versprühen von Pfefferspray komme in jüngster Zeit in Hamburg leider öfter vor, besonders an Schulen. „Es ist offensichtlich en vogue, ab und zu mal so eine Patrone abzudrücken“, erläuterte Einsatzleiter Kusch. Die Verfügbarkeit solcher Pfefferspray-Patronen sei mittlerweile riesig groß.

Fünftgrößter Flughafen Deutschlands

Der Flughafen Hamburg ist mit monatlich mehr als einer Million Fluggästen der fünftgrößte deutsche Airport. Im Jahr 2016 fertigte er mehr als 16 Millionen Passagiere und rund 161 000 Flüge ab. Dort verkehren rund 60 Airlines, darunter Eurowings/Germanwings, Lufthansa, Air Berlin, Easyjet und Ryanair. Sie fliegen von Hamburg aus etwa 120 nationale und internationale Ziele direkt an. Der Flughafen hat nach Angaben der Betreiber 116 Schalter zum Einchecken sowie 64 Restaurants und Geschäfte. Die Anlage besteht aus zwei Terminals und der dazwischenliegenden Airport Plaza, wo die meisten Läden liegen und auch die zentrale Sicherheitskontrolle stattfindet.