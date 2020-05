Oliver Geissen treibt es mit seiner "ultimativen Chart Show" diesmal auf den Dancefloor. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

„Lokale mit Tanzmusik, verbunden mit Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhaltungsprogramm“: Etwas holprig und vor allem total albacken klingt es schon, wie der Fachverband Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Diskotheken oder Tanzlokale definiert. Dass Disco gerade für ein jüngeres Publikum aber total Spaß macht, geht aus diesen Worten nicht hervor. Müsste zwischen Bar und Tanzfläche eben nur noch der richtige Hit gespielt werden. Und genau diese liefert Oliver Geissen in einer neuen Ausgabe von „Die ultimative Chart Show“.

Diesmal küren der altgediente Gastgeber und sein Team „Die erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten!“ Das geschieht in der gewohnter Countdown-Manier. Als Gäste begrüßt Geissen unter anderem Comedian Oliver Pocher, den Musiker Giovanni Zarrella sowie „Let's Dance“-Star Oana Nechiti.

Cascada mit der Sängerin Natalie Horler hatten in den 2000er-Jahren einige Dance-Hits zu verzeichnen. (NDR / Willi Weber)

Auf der Bühne sollen DJ Hugel („Bella Ciao“), Cascada („Everytime We Touch“/„Evacuate The Dancefloor“), Ottawan („Disco“/„Hands Up“) für beste Dance-Stimmung wie in einem „Lokal mit Tanzmusik, verbunden mit Verkauf von Getränken, im allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhaltungsprogramm“ sorgen.