Besonders die Superzeitlupen der Doku "Streif" machen deutlich, welche körperliche Arbeit die Sportler verrichten. (ZDF/ORF/www.austrianfilm.at/Samo Vidic/Red Bull Content Pool)

Rasant, schwierig, gefährlich: Diese Adjektive können ohne weiteres in den Superlativ gesetzt werden, möchte man die Streif beschreiben - die Abfahrtsstrecke des Hahnenkammrennens. Knapp 50.000 Besucher sahen sich „Streif - One Hell Of A Ride“ (2014) im Kino an, für eine Dokumentation ein solider Erfolg. Der Film von Gerald Salmina und Tom Dauer begleitet fünf Athleten auf ihren Vorbereitungen für die Ausnahme-Abfahrt und ist nun als Wiederholung bei 3sat zu sehen.

Berge, Schnee, Piste: Die wunderschönen Bilder lösen bei manchem Zuschauer sofort die Sehnsucht nach dem Skifahren aus. Doch „Streif“ zeigt mehr als nur Sehnsucht: Der Film versucht sowohl die körperliche als auch die psychische Belastung der Athleten einzufangen, die sich auf die knochenbrecherische Strecke wagen.

In gigantischen Bildern begleitet "Streif - One Hell of a Ride" fünf Athleten auf ihrer Vorbereitung auf eines der schwierigsten Abfahrtsrennen überhaupt. (ZDF/ORF/www.austrianfilm.at/Kitzbüheler Skiclub/Herby Meseritsch)

Selbst wer keinen Bezug zum Abfahrtssport hat, wird von den eindrucksvollen Bildern in seinen Bann gerissen. Ob Super-Zeitlupen, Helmkameras oder Panoramas aus dem Hubschrauber - die Produktion mit Red-Bull-Beteiligung sorgt wieder und wieder für offene Münder. In Kitzbühel sorgt das Hahnenkammrennen am kommenden Wochenende (24. bis 26. Januar) einmal mehr für Ausnahmezustand. Die Herren-Abfahrt ist für Samstag, 11.30 Uhr, angesetzt.