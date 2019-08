Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt ziehen mit ihrer "NDR Talk Show" ins Hauptprogramm der ARD um. Damit sind sie Teil einer Talkshow-Offensive, die auch zwei andere Traditionsformate und eine neue Sendung betrifft. (NDR/Uwe Ernst)

Bei den Dritten Programmen haben sie sich bewährt, bald werden sie im Hauptprogramm gezeigt: Ab Herbst laufen drei traditionsreiche Talk-Formate im Ersten. Unter dem gemeinsamen Label „TALK am Dienstag“ werden die Sendungen „3nach9“, die „NDR Talk Show“ und den „Kölner Treff“ jeweils am späteren Dienstagabend im Hauptkanal der Rundfunkanstalt gezeigt. Komplettiert wird die Talkshow-Offensive durch das neue Diskussionsformat „Hier spricht Berlin“ mit den Moderatorinnen Jessy Wellmer und Eva-Maria Lemke, das der RBB beisteuert.

Den Anfang macht die „NDR Talkshow“ am 24. September (22.45 Uhr) mit den Gästen Stephanie zu Guttenberg, Michael Mittermeier, Franziska van Almsick, Felix Neureuther und Roland Kaiser. Am 1. Oktober folgt die erste Ausgabe von „Hier spricht Berlin“ (23 Uhr). Der „Kölner Treff “ (8. Oktober, 22.45 Uhr) und „3nach9“ (15. Oktober, 22.45 Uhr) komplettieren das Talkshow-Quartett. Die vier Formate werden sich in der Ausstrahlung abwechseln, sodass jede Sendung in vierwöchigem Turnus im Ersten zu sehen ist. „3nach9“, die „NDR Talk Show“ und der „Kölner Treff“ verbleiben zudem weiterhin auf ihrem wöchentlichen Sendeplatz in den dritten Programmen. Dies teilte die Programmredaktion auf Nachfrage mit.

Läuft seit 45 Jahren und ist damit Deutschlands dienstälteste Fernseh-Talkshow: "3nach9". Ab September wird die Sendung mit den Moderatoren Giovanni die Lorenzo und Judith Rakers unter dem Label "TALK am Dienstag" im Ersten gezeigt. (Radio Bremen/Thorsten Jander)

Dass Sendungen der Dritten ins Hauptprogramm übernommen werden, ist nichts Ungewöhnliches, wie sich etwa an „Inas Nacht“, „Extra 3“ oder„Ladies Night“ zeigt. Nun setzen die Programmverantwortlichen allem Anschein nach auf Tradition. „3nach9“, präsentiert von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo, läuft seit 45 Jahren und ist damit Deutschlands dienstälteste Fernseh-Talkshow. Die „NDR Talk Show“ mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt steht dem angesichts ihres 40-jährigen Bestehens kaum nach. Auch der „Kölner Treff“ mit Bettina Böttinger kommt bereits auf 500 Sendungen.