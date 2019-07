Diese Unternehmer erwarten ab September wieder innovative Ideen und begeisternde Gründer bei "Die Höhle der Löwen":(von links) Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen und Ralph Dümmel. (TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Der Ideenreichtum der deutschen Start-Up-Gründer scheint keine Grenzen zu kennen - zumindest wenn man der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ Glauben schenkt. Schließlich geht die Sendereihe im September bereits in ihre sechste Staffel, wie der TV-Sender nun bekanntgab. Ab Dienstag, 3. September, 20.15 Uhr, dreht sich bei VOX wieder alles um Break-even, Cashflow, Fixkosten und Skalierbarkeit. Auf die Kandidaten wartet die geballte Kompetenz auf den Stühlen der Investoren.

Bereits seit Jahren mit dabei und auch in den neuen Folgen mit von der Partie sind Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Judith Williams. Komplettiert wird die Runde durch den Neuzugang Nils Glagau, der bereits zum Finale der vergangenen Staffel vorgestellt wurde. Weil es trotz des größeren „Löwenrudels“ allerdings weiterhin nur fünf Plätze gibt, wechseln sich die Unternehmer von Ausgabe zu Ausgabe ab. Moderator bleibt Amiaz Habtu.

Auch in Hinsicht auf die Kandidaten gibt VOX schon erste Einblicke. Demnach erwarten die Zuschauer Produkte von fünf Zentimeter bis 20 Metern Länge und Gründer aus den unterschiedlichsten Teilen der Erde. Außerdem versprach der Sender den schnellsten Deal aller Zeiten und den jüngsten Gründer, der ein Invest in der Show einheimsen konnte. Um welche Produkte es sich genau handelt, wird in den elf neuen Folgen enthüllt, die VOX ab 3. September ausstrahlt. Außerdem werden die Folgen unmittelbar nach Ausstrahlung bei TVNOW zur Verfügung gestellt.