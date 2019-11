We Love 2019 - Die 50 unglaublichsten Momente des Jahres - Di. 17.12. - ProSieben: 20.15 Uhr „We Love 2019 - Die 50 unglaublichsten Momente des Jahres“

Abgerechnet wird (fast) zum Schluss

Rupert Sommer

So lässt sich ein Jahresrückblick, mit dem derzeit so viele Sender gegeneinander konkurrieren, auch aufziehen: als Ranking-Show, in der unter anderem Annemarie Carpendale ihre Favoriten herunterzählt.