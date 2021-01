Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) wirft seiner Kollegin Olga Lenski (Maria Simon) mangelnde Loyalität vor. (rbb/Eikon/Oliver Feist)

Es hätte ein unaufgeregtes Ende für Olga Lenski werden können. Nach fast zehn Jahren beim „Polizeiruf 110“ hatte Darstellerin Maria Simon beschlossen, die Rolle der beliebten TV-Ermittlerin an den Nagel zu hängen und sich neuen Zielen zu widmen. Ähnliches schrieb man für das Finale auch ihrer Figur ins Drehbuch: So beginnt der 18. und letzte Fall Lenskis, die bis 2015 gemeinsam mit Horst Krause ermittelte und seither an der Seite von Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) zu sehen war, bereits mit dem friedlichen Ausstieg der Kommissarin.

Lenski will sich beruflich neu orientieren, zuvor aber ihren verbleibenden Resturlaub gemeinsam mit der Tochter genießen. Doch von wegen Ruhe: Zum einen hat sie außer dem Dienststellenleiter niemanden über ihre Kündigung informiert - und zum anderen holt Letzterer die Ermittlerin für einen dringlichen Fall doch noch einmal zurück. Einen entspannten Abschied können Lenski und die Zuschauer im aufregenden „Polizeiruf 110: Monstermutter“ jedenfalls vergessen.

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon, links) wird von ihrem Dienststellenleiter zum Leidwesen ihrer Tochter Alma (Aenni Lade) aus dem Urlaub zurückbeordert. (rbb/Eikon/Oliver Feist)

Das liegt vor allem an der brutalen Tötung einer Jugendamtsmitarbeiterin, zu deren Aufklärung Lenski von Kommissariatschef Karol Pawlak (Robert Gonera) zurückgerufen wird. Unentspannt wird es aber auch, weil so ziemlich alle auf Lenski sauer sind. Raczek ist enttäuscht, weil sie sich ihm nicht anvertraute: „Seit fünf Jahren sind wir ein Team und ich erfahre vom Chef per Zufall, dass Sie nicht weitermachen?“, wütet er völlig zu Recht. Sauer ist aber auch Lenskis Tochter Alma (Aenni Lade), die ihrer Mutter nach dem abgebrochenen Urlaub an den Kopf wirft: „Lass mich in Ruhe, ich hasse dich!“

Spannender Showdown

Einer Reifenpanne stoppt die flüchtige Täterin Louisa Bronski (Luzia Oppermann). (rbb/Eikon/Oliver Feist)

Überhaupt geht es - der Titel deutet es bereits an - viel um vertrackte Mutter-Kind-Beziehungen. Auch die brutale Tat scheint damit verknüpft zu sein: Die Ermittler, die sich trotz Vorwürfen und Streit zusammenraufen, machen nach dem Fund des Fluchtfahrzeugs eine junge Frau als Täterin aus, die erst am Morgen der Tat aus dem Gefängnis entlassen wurde. Louisa Bronski heißt sie, mit Luzia Oppermann herausragend besetzt und von der 26-Jährigen wunderbar brachial-wütend gespielt. Das Motiv ihrer von Verbitterung geprägten Zorn-Tour hängt einerseits mit ihrer kleinen Tochter zusammen, die in einer Pflegefamilie aufwächst - und andererseits mit ihrer Mutter, die ihr eine schlimme Kindheit bescherte.

Jene Nicole Bronski (Jule Böwe) wird von den Ermittlern befragt, um mehr über die vertrackten Umstände zu erfahren, von denen die junge Frau so zugerichtet wurde. „Manchmal haben wir es mit sehr gestörten Menschen aus sehr gestörten Verhältnissen zu tun“, bringt eine Kollegin des Opfers auf den Punkt, womit Jugendämter oft überfordert sind. Immerhin gelingt den Kommissaren ein kleiner Erfolg: Nachdem die Mutter, die zu ihrer Tochter während der Haft und auch im Anschluss keinen Kontakt wollte, sich erst sträubt, bricht es letztlich doch aus ihr heraus - und der „Polizeiruf“ gerät zum von Christian Bach spannend geschriebenen und inszenierten Krimi mit Familiendrama-Anleihen.

Olga Lenski (Maria Simon, rechts) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) befragen Nicole Bronski (Jule Böwe), die Mutter der flüchtigen Täterin. (rbb/Eikon/Oliver Feist)

Beinahe zu spät kommt das allerdings für Hannwacker (Rainer Strecker), Anwalt der Täterin und einer der wenigen, der sie im Gefängnis besuchte. Er wird schwer verletzt in seiner Kanzlei aufgefunden, kurz nachdem Lenski ihn zum Verbleib seiner Mandantin befragen wollte. Von der Ermittlerin fehlt indes zunächst jede Spur - bis zum großen Showdown: Täterin Bronski entführt Lenski mit vorgehaltener Waffe, um ihre Tochter wiederzusehen. Wie gesagt: Ein entspanntes Finale ist der beliebten Ermittlerin nicht vergönnt. Dafür steht ihr Nachfolger bereits fest: Nach einem Solofall mit Raczek bekommt dieser ab Herbst mit André Kaczmarczyk einen Neuen an seine Seite gestellt.