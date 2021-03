Pandas sind die inoffiziellen Smpathiebotschafter Chinas. (NDR/BBC)

Zugegeben: Die oft auch in den chinesischen Staatsmedien plakative Stilisierung von Panda-Bären ist allgegenwärtig. Und auch sonst dürften viel Zuschauer mit der gigantischen Boom-Region China vor allem wuchernde Millionenstädte, rauchende Schlote und oft schockierende Umweltzerstörung assoziieren. Klischees? - Die dreiteilige neue Naturdoku „Wildes Land“ im Ersten möchte dieses Bild gehörig geraderücken. Natürlich ist das von immerhin 1,4 Milliarden Menschen bewohnte Riesenreich auch ein Land mit fast unberührten Landschaften und einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwert. Erst in jüngster Zeit wurden zehn neue Nationalparks etabliert, um bedrohte Lebensräume für Flora und Faune vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen.

Aufs Dach der Erde

Yaks sind bestens an die Bergregion in Tibet angepasst. (NDR/BBC)

In der ersten Folge der Naturfilm-Reihe, für die der Regisseur Philip Jones starke Bilder fand, geht es auf die höchste Ebene des Planeten - das Qinghai-Tibet-Plateau. Es ist ein Ökosystem von riesigen Ausmaßen, das nicht nur das Klimageschehen weltweit mitprägt, sondern auch die Wasserversorgung vieler Metropolen sichert. Und es ist Heimat einer einzigartigen Tierwelt - darunter Tibetfüchse, Pfeifhasen oder Schneeleoparden.

In zwei weiteren Beiträgen, die jeweils im Wochenrhythmus ausgestrahlt werden geht es am Montag, 22. März, ins Reich der vom Aussterben bedrohten putzigen Pandas und am Montag, 29. März, in den Süden und Osten von China.