Annemarie Carpendale (links) und Viviane Geppert blicken auf ein erneut bewegendes Jahr für die Stars und Sternchen zurück. (ProSieben / Benedikt Müller)

Erneut stellt sich für die Millionen von Glamour-Fans diese bedeutende Frage: War das wirklich ein gutes Jahr für die Glanz-und-Gloria-Branche? Zuletzt jedenfalls traf es mal wieder einen der ganz großen Hollywood-Helden, dem der Alkohol übel mitspielte: Ben Affleck! Nach Scheidung von Jennifer Garner und dem Verlust seiner „Batman“-Rolle erlebte der Schauspieler schlimme Rückfälle. Obwohl der 46-Jährige noch im Oktober erklärte, einen Entzug erfolgreich beendet zu haben, wies er sich nur wenige Wochen darauf wieder selbst in eine Klinik ein. Annemarie Carpendale und Viviane Geppert werden in ihrer Promi-Rückschau wohl auch in diesem Sumpf wühlen müssen.

Trotzdem soll ihr „Jahresrückblick der Stars“ die Traumbranche und die Welt der roten Teppiche noch einmal feiern und strahlen lassen. In der mehr als dreistündigen Revue zeigen sie unter anderem, wie es Kylie Jenner zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt schaffen konnte. Zudem erinnern sie an den Freestyle-Skifahrer Fabian Bösch. Der Schweizer landete während seines Aufenthalts bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang einen überragenden viralen Hit. Cooler als er hatte sich noch kaum jemand von einer Rolltreppe befördern lassen.