Die 2011 verstorbene Soul-Sängerin Amy Winehouse gibt es im Herbst 2019 wieder auf der Bühne zu sehen. Als Hologramm wird sie gemeinsam mit einer Band und Backgroundsängern ihre größten Hits performen. (Dan Kitwood/Getty Images)

Das kommt unerwartet! Wie „rollingstone.com“ vermeldet, wird es im Herbst 2019 eine Konzerttour mit den Songs der Soul-Diva Amy Winehouse geben. Die 2011 verstorbene Sängerin wird dabei allerdings nicht gedoubelt, sondern als Hologramm auf der Bühne stehen. Zu hören gibt es eine Zusammenstellung der größten Hits von Winehouse, die im Vorfeld digital neu gemastert wurden. Auf der Bühne wird Winehouse von einer Band und Background-Sängern begleitet.

Vater Mitch äußerte sich sehr angetan über die anstehende Welttournee: „Das ist ein Traum. Sie wieder auf der Bühne performen zu sehen, ist sehr speziell für uns. Man kann es gar nicht richtig in Worte fassen.“ Die Einkünfte der Konzerte sollen teilweise auch der Amy-Winehouse-Stiftung zugutekommen, die Alkohol- und Drogenmissbrauch junger Menschen vorbeugen will.

Als am 23. Juli 2011 die Nachricht vom Tode Amy Winehouse' die Runde machte, nahm die ganze Welt Anteil. Die Soulsängerin starb an den Folgen ihres exzessiven Alkoholkonsums. Der "Klub 27" hatte tragischerweise ein neues Mitglied. (Universal)

Hinter der ungewöhnlichen Idee, die verstorbene Künstlerin als Hologramm zum Leben zu erwecken, steht BASE Holograms. In diesem Bereich hat das Unternehmen bereits Erfahrung. So sind momentan auch Shows der amerikanischen Songwriter-Legende Ray Orbison oder der Opernsängerin Maria Callas auf Tournee. Der CEO Marty Tudor sagte zur geplanten Winehouse-Konzerttour: „Wir sind stolz, etwas zur Amy Winehouse-Stiftung und zu Amy's Erbe und ihrem Engagement für Menschen in Not beizutragen.“ Die Sängerin habe eine „unglaubliche Leidenschaft für die Musik und ihre Fans“ gehabt.