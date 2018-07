Der achtjährige Laurent Simons hat bereits sein Abitur. (Symbolbild) (Axel Heimken/dpa)

Laurent Simons ist hochbegabt. Sein Intelligenzquotient liegt bei 145, ab 130 gelten Menschen als besonders intelligent. Vor ein paar Tagen hat er an einer belgischen Schule sein Abitur abgelegt. Und das, obwohl er erst acht Jahre alt ist. Das berichtet der beglische Rundfunk RTBF. Die Grundschule hat Laurent übrigens mit sechs Jahren abgeschlossen, den Gymnasial-Stoff hat er also in rund zwei Jahren erlernt. Dem belgischen Rundfunk sagte er, sein Lieblingsfach sei Mathe: „Das ist so schön vielseitig. Da gibt es zum Beispiel Statistik, räumliche Geometrie und Algebra.“

Als Laurent jünger war, habe er sich kaum für Spielzeug interessiert, auch mit Gleichaltrigen sei es nicht leicht gewesen, zu spielen, sagte Alexander Simons, der Vater des Jungen dem Sender RTBF. In zwei Monaten will Simons anfangen zu studieren. Bis dahin macht er Urlaub. Später möchte er Chirurg werden. Vielleicht aber auch Astronaut. Oder Informatiker. (jfj)